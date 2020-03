Україна виявила «російський» Крим у відомому американському ЗМІ

Дипломати виявили помилку у визначенні Криму як території Росії у відео

Посольство України в США закликало відоме американське ЗМІ Vox виправити карту поширення китайського коронавірусу по всьому світу, бо на ній півострів Крим зображений як частина Росії. Звернення опубліковане в Twitter-акаунті дипломатичного представництва.

«Журналістика вимагає точності. Карта Vox зі звітністю щодо коронавірусу потребує виправлення, Крим знаходиться під тимчасовою російською окупацією, але він завжди буде невід’ємною частиною України. Будь ласка, виправте карту! Бо Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні посольства.

Journalism requires accuracy. Map in @voxdotcom report re #coronavirus needs correction – #CrimeaIsUkraine.#Crimea is temporary under Russian occupation, but it is & will always be an integral part of Ukraine.

Please, correct the map! pic.twitter.com/Dv7poWXKti