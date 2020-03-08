Україна виявила «російський» Крим у відомому американському ЗМІ



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«Будь ласка, виправте карту! Бо Крим – це Україна» – посольство Скріншот з відео

Дипломати виявили помилку у визначенні Криму як території Росії у відео

Посольство України в США закликало відоме американське ЗМІ Vox виправити карту поширення китайського коронавірусу по всьому світу, бо на ній півострів Крим зображений як частина Росії. Звернення опубліковане в Twitter-акаунті дипломатичного представництва.

«Журналістика вимагає точності. Карта Vox зі звітністю щодо коронавірусу потребує виправлення, Крим знаходиться під тимчасовою російською окупацією, але він завжди буде невід’ємною частиною України. Будь ласка, виправте карту! Бо Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні посольства.

Journalism requires accuracy. Map in @voxdotcom report re #coronavirus needs correction – #CrimeaIsUkraine.#Crimea is temporary under Russian occupation, but it is & will always be an integral part of Ukraine.

Please, correct the map! pic.twitter.com/Dv7poWXKti — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 8, 2020

Дипломати виявили помилку у визначенні Криму як території Росії у відео Vox на YouTube-каналі.

Воно було опубліковано 6 березня і присвячено появі нових небезпечних хвороб саме в Китаї. У ролику в тому числі наводиться статистика щодо зараження коронавірусом в різних країнах світу.

Як повідомлялося, у світі понад 93 тисячі осіб захворіли на коронавірус.