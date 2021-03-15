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    З 15 березня розпочинається Великий піст: традиції та обмеження

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    Із 15 березня розпочинається Великий піст - З 15 березня розпочинається Великий піст: традиції та обмеження
    Із 15 березня розпочинається Великий піст

    Великий піст триватиме з 15 березня по 1 травня

    Цьогоріч Великий піст розпочинається 15 березня. Для православних християн він є найсуворішим і спрямований на те, щоб очистити душу і тіло до найбільшого свята – Великодня.

    Дотримання Великого посту – це спосіб показати істинну любов і смиренність перед Христом. У такі дні людина повинна контролювати не тільки харчування, але і помисли, намагатися не виявляти негативних емоцій.

    В час посту не можна вінчатися, веселитися і відвідувати розважальні заходи. Необхідно більше часу проводити в молитві та відвідувати церкву.

    Коли починається Великий піст

    Великий піст триватиме з 15 березня по 1 травня.

    Найсуворіші тижні посту – перший та останній. Деякі дні під менш суворими обмеженнями. Це: Благовіщення – 7 квітня, Лазарева субота – 24 квітня, Вербна неділя – 25 квітня та вихідні дні. У такі дні дозволена риба та рибні продукти, а також їжа з додаванням олії.

    Що можна їсти

    Цей піст вважається найсуворішим з усіх. Віруючим рекомендовано повністю утримуватися від м’яса, яєць, молочних продуктів. Риба дозволена тільки в деякі свята – Благовіщення і Вхід Господній в Єрусалим. У Лазареву суботу дозволено їсти рибну ікру. По буднях їсти дозволено тільки один раз на день, на вихідних – два рази.

    Понеділок, середа і п’ятниця – це дні для холодної їжі без олії і термічної обробки – сухоядіння. Дозволено їсти хліб, свіжі або мочені фрукти, квашені або солоні овочі, гриби, мед і горіхи.

    У вівторок і четвер дозволена гаряча їжа без олії. Це варена їжа, яка приготовлена без використання олії, наприклад, овочеві та грибні супи, каші і макаронні вироби. Також можна вживати чай, каву, компоти, відвари.

    По суботах і неділях можна вживати їжу з рослинними оліями – супи, каші, тушковані і печені овочі, гриби, хліб.

    Важливо знати, що календар харчування у Великий піст складається за суворим монастирським статутом. миряни (не монахи) можуть постити не так строго, з огляду на своє здоров’я, життєві обставини, фізичну працю. Так, наприклад, відмова від олій всі будні дні зазвичай не практикується, як і повне сухоядіння. Деякі повністю виключають рибу з раціону, інші - їдять її частіше, ніж дозволені два раз за весь піст.

    Що треба робити у Великий піст

    У Великий піст бажано щиро молитися, ходити до храму, коли є можливість, сповідатися та причащатися (хоча б раз на місяць). Саме молитва, сповідь та причастя – головна зброя християнина під час Великого посту.

    Чого не можна робити у Великий піст

    • У Великий піст не можна сваритися, лаятися, вживати алкоголь.
    • Треба уникати усіх надмірностей, що можуть пошкодити миру та спокою вашої душі.

    Кому можна не дотримуватися посту:

    • Людям похилого віку
    • Людям з хронічними захворюваннями
    • Людям після тривалої хвороби, які перебувають у періоді відновлення
    • Вагітним жінкам
    • Маленьким дітям
    • Людям, які важко фізично працюють
    • Подорожнім, які знаходяться в далекій дорозі.
    Теги: вихідні свята продукти алкоголь їжа хвороби Єрусалим традиції харчування овочі фрукти риба хліб мед
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