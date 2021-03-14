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    Лікар оцінив небезпеку поєднання деяких овочів у салаті

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    Поєднання огірків і помідорів в салаті не представляє небезпеки - Лікар оцінив небезпеку поєднання деяких овочів у салаті
    Поєднання огірків і помідорів в салаті не представляє небезпеки

    «Бажано харчуватися продуктами, які ростуть над землею» – дієтолог

    Поєднання огірків і помідорів в салаті не представляє небезпеки, тому що протягом дня людина з’їдає багато різних продуктів, які можуть залишатися в шлунково-кишковому тракті ще довго. Таку думку озвучив лікар-дієтолог і доктор медичних наук Олексій Ковальков у відео, опублікованому на YouTube-каналі.

    «І ось ви з’їдаєте, а там все одно все це змішується. Тому примха це. Можна їсти все, але бажано харчуватися тими продуктами, які ростуть над землею», – зазначив дієтолог.

    Раніше лікар назвав спосіб уникнути переїдання. За його словами, допомогти в цьому можуть висівки. Дієтолог підкреслив, що висівки – це абсолютно натуральний продукт, який є оболонкою зерна. Саме з них дієтолог порадив починати їсти.

    Нагадаємо, вчені довели, що вживання в їжу деяких продуктів призводить до хронічного запалення. Науковці також встановили, що при вживанні таких продуктів ризик серцевих захворювань збільшується на 46 відсотків.

    До слова, здоров’я нирок – це здоров’я всього організму, тому потрібно знати про несприятливі фактори, що впливають на стан цього важливого органу. Небезпеку ниркової недостатності не слід недооцінювати – вона необоротна.

    Як повідомлялося, ВООЗ рекомендувала дієту під час пандемії Covid-19.

    Теги: лікар наука овочі ВООЗ дієта
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