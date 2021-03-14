Українські фермери дали прогноз щодо цін на продукти цього літа

Фермери налаштовані оптимістично

В уряді обіцяють, що наприкінці березня ціни на продукти та пальне стабілізуються. Але лише хліб за останні місяці здорожчав на 10%, а гречка взагалі стає делікатесом. Що відбувається з цінами зараз, дослідив сайт «Сьогодні».

У списку популярних серед українців закупів, як і раніше, вироби з борошна та крупи. Проте навіть один бюджетний похід обходиться щонайменше в три сотні – і це без делікатесів. Найдешевший батон у столичних магазинах – від 20 гривень, найдешевша гречка – 40 грн за кілограм.

Покупці бідкаються, що заощадити за теперішніми цінами – дуже важко.

«Я хліб раз на два-три дні купую, по половинці, мені цього вистачає. В принципі я намагаюся їсти без хліба, так щоб не поправлятися», – розповідає киянка.

За фігурою стежить і тренерка з фітнесу Марія – хліба в її родині, каже, вживають небагато – переважно корисні сорти. А от на гречку грошей не шкодує, взагалі каші – майже щодня.

«У сім’ї у нас любителі їсти гречку чоловік і дочка. Дочка за ним повторює, іноді гречку їсть навіть із каструлі», – каже жінка.

Експерти дали свій прогноз

Однак навіть таке просте меню для українців виходить недешевим. І це, кажуть експерти, – ще не межа. Найближчими місяцями ціни на харчі, зокрема на крупи та хліб, підскочать.

«Виходячи з того, що хліб є складним продуктом, який вміщує в собі і олію, і цукор, і борошно, ми однозначно будемо бачити з вами, що як мінімум до кінця травня – середини червня в нас хліб буде додавати щомісяця по півтора-два відсотки до ціни», – переконаний економічний експерт Олег Пендзин.

Водночас у фермерів прогнози оптимістичніші. Так, пан Микола сподівається, що цьогорічна сніжна зима гарно вплине на врожай, тому є надія побачити на літо та осінь дешевші продукти. Сьогодні фермер розпродає запаси круп ще за старими розцінками та готує поле під молоду гречку.

«Старт для озимих і ярових груп буде дуже добрий, тобто запаси вологи, сподіваємося, достатні. Тому сподівання на врожай досить оптимістичні», – каже фермер.

Цьому сприятимуть і погодні умови – у регіонах земля не промерзла, а снігу та вологи достатньо.

Тим же, хто хоче заощадити, варто все-таки робити закупи заздалегідь – пік цін прогнозують на Великодні свята.