Тривожний знак для Путіна. Обвалилася кремлівська стіна (відео)

Подію зафільмували декілька очевидців

Ураганний вітер у російській столиці зірвав один з зубців зі стіни Московського Кремля. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Відео пошкодження Кремлівської стіни опублікував Telegram-канал Baza. За наявною інформацією, потужний порив вітру підхопив будівельні ліси, встановлені на Червоній площі, а вони, в свою чергу, потягнули за собою частину цегляної конструкції.

Слід зазначити, що у столиці Росії вже другий день поспіль спостерігається сильний вітер із поривами до 21 метру за секунду. Раніше метеорологи попереджали росіян про негоду.

Через сильні пориви вітру сьогодні у Москві здіймаються у повітря також дитячі візочки, сміттєві баки та малі архітектурні форми. Мешканцям Москви радять не полишати помешкання без потреби.

Нагадаємо, нова хвиля похолодання з морозами вже наступного тижня опанує територію України. З 26 жовтня в східних областях температура повітря опуститься до -7 градусів морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

Після осіннього потепління, яке зараз триває, в Україні різко похолодає 26 жовтня. Температура повітря у Луганській області опуститься до -7 градусів вночі. В інших регіонах температура вночі буде коливатись від 0 до -4.

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