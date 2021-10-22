  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Тривожний знак для Путіна. Обвалилася кремлівська стіна (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У столиці Росії вирує негода - Тривожний знак для Путіна. Обвалилася кремлівська стіна (відео)
    У столиці Росії вирує негода
    фото: Telegram-канал Mash

    Подію зафільмували декілька очевидців

    Ураганний вітер у російській столиці зірвав один з зубців зі стіни Московського Кремля. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

    Відео пошкодження Кремлівської стіни опублікував Telegram-канал Baza. За наявною інформацією, потужний порив вітру підхопив будівельні ліси, встановлені на Червоній площі, а вони, в свою чергу, потягнули за собою частину цегляної конструкції.

    Слід зазначити, що у столиці Росії вже другий день поспіль спостерігається сильний вітер із поривами до 21 метру за секунду. Раніше метеорологи попереджали росіян про негоду.

    Через сильні пориви вітру сьогодні у Москві здіймаються у повітря також дитячі візочки, сміттєві баки та малі архітектурні форми. Мешканцям Москви радять не полишати помешкання без потреби.

    Нагадаємо, нова хвиля похолодання з морозами вже наступного тижня опанує територію України. З 26 жовтня в східних областях температура повітря опуститься до -7 градусів морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

    Після осіннього потепління, яке зараз триває, в Україні різко похолодає 26 жовтня. Температура повітря у Луганській області опуститься до -7 градусів вночі. В інших регіонах температура вночі буде коливатись від 0 до -4.

    Читайте також:
    Теги: Росія вітер ураган
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тривожний знак для Путіна. Обвалилася кремлівська стіна (відео)