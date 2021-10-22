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    На околиці Києва масштабна пожежа: горить ліс (відео)

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    Горять зелені насадження на вулиці Крайній - На околиці Києва масштабна пожежа: горить ліс (відео)
    Горять зелені насадження на вулиці Крайній
    Фото: скріншот із відео

    На місці пожежі працюють столичні рятувальники

    У п’ятницю, 22 жовтня, на вулиці Крайній у Деснянському районі Києва сталося загорання лісу. Займання сталося по дорозі на Лісове кладовище. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    На місці вже працюють рятувальники.

    Наразі у столиці сильний вітер, який сприяє поширенню вогню.

    За прогнозом Укргідрометцентр, до кінця доби в Києві пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    Як повідомлялося, 22 жовтня на світанку сталася пожежа в магазині на просп. Маяковського, 62-А в Деснянському районі столиці. В результаті загорання магазин згорів майже вщент.

    Теги: пожежа Київ рятувальники вітер ліс
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    На околиці Києва масштабна пожежа: горить ліс (відео)