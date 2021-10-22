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    В Україну йдуть морози. Синоптики повідомили, коли чекати похолодання

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    Останній тиждень жовтня буде холодним - В Україну йдуть морози. Синоптики повідомили, коли чекати похолодання
    Останній тиждень жовтня буде холодним
    фото: glavcom.ua

    В Україні різко похолодає 26 жовтня

    Нова хвиля похолодання з морозами вже наступного тижня опанує територію України. З 26 жовтня в східних областях температура повітря опуститься до -7 градусів морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

    Після осіннього потепління, яке зараз триває, в Україні різко похолодає 26 жовтня. Температура повітря у Луганській області опуститься до -7 градусів вночі. В інших регіонах температура вночі буде коливатись від 0 до -4.

    Графіка Укргідрометцентр
    Графіка Укргідрометцентр

    У західних областях вдень очікується +8+12, а вночі 0-2. У південних регіонах температура повітря вдень складе +8+11, а вночі -1+4. На півночі вдень прогнозують +6+9, а вночі -2-4.

    У центральних областях синоптики прогнозують вдень +8+11, а вночі 0-4. На сході країни вдень буде +6+8, а вночі -2-7.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    В Україну йдуть морози. Синоптики повідомили, коли чекати похолодання