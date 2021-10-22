Зламані дерева, потрощені автівки: Одесу накрив потужний буревій

В Гідрометцентрі пояснюють, що вітер – це передвісник потепління і утворився через змішування холодної та теплої маси повітря

Мешканці Одеси відчули силу ураганного вітру. Там упало близько трьох десятків дерев, які потрощили автівки і травмували водія. Про наслідки негоди йдеться у сюжеті ТСН.

Так, в одному з районів міста велетенський клен не витримав поривів вітру і привалив чотири автівки. Власника однієї з пошкоджених автівок велика гілка вдарила по голові. Медики надалі потерпілому допомогу просто на місці. Стаціонарного лікування він не потребував.

А на парковці біля одеського радіо ринку на припарковані автівки рухнула велетенська тополя, яка потрощила 4 машини. На щастя, всередині водіїв не було і ніхто не травмувався. Загалом в Одесі натиску вітру не витримали біля трьох десятків дерев та великих гілок.

Тим часом на морі біля Одеси південно-західний вітер здіймав хвилі майже двометрової висоти. Штормило впродовж всього дня.

Але одесити до будь-якої погоди ставляться з оптимізмом. На пляжі вийшли відчайдухи, яким подобається такий екстремальний відпочинок. Дехто навіть занурювався у воду, температура якої зараз лише плюс десять і повітря плюс 16.

Своєю чергою в Гідрометцентрі пояснюють, що вітер - це передвісник потепління і утворився через змішування холодної та теплої маси повітря. Але вже від завтра він послабшає.

22 жовтня жителів Одещини чекає майже літня погода. Синоптики обіцяють до 22 градусів тепла.

До слова, 21 жовтня, Львовом пронісся буревій. Через сильний вітер з будинків почали падати шматки фасаду і злітати дахи. Крім того, в місті падали дерева.