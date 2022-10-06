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Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі

Надія Клочко
glavcom.ua
Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі
Українці не залишають тварин у біді

Зоозахисники врятували ведмедя, який ледь не загинув під час окупації Лимана

Українські військові та зоозахисники організації UAnimals неподалік від деокупованого Лимана врятували ведмедя, який отримав контузію. Коли Збройні сили України звільнили Лиман на Донеччині, постраждалого ведмедя знайшли зачиненим у вольєрі.

Приватний зоопарк опинився під окупацією, і ведмідь дивом вижив. Снаряд влучив у будинок, поруч з яким був вольєр.

«Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим. Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів», – розповіли зоорятівники.

Зараз команда волонтерів везе ведмедя на лікування.

Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі фото 1
Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі фото 2
Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі фото 3

Історик Вахтанг Кіпіані, коментуючи історію порятунку ведмедя, нагадав про історичне фото вояка УПА Василя Білінчука, який ніс на спині свого друга-ведмежа, який впав у сплячку.

«Думаю, сьогодні не тільки мене вразила історія з Харківщини, де окупанти ледве не довели до смерті ведмедя з місцевого звіринця, його зараз вивезли на реабілітацію. І згадав, що є історичне фото – вояк УПА Василь Білінчук несе на спині свого друга-ведмежа, який впав у сплячку. Два світи – два різних ставлення до живого», – написав Кіпіані у Facebook. 

Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі фото 4

Фото з бійцем УПА та ведмежам було зроблене взимку 1945 року. На початку літа 1945 року загін НКВС рейдував у верхів’ях Чорного Черемоша, вишукуючи бункери і криївки повстанців. У лісі совєти натрапили на ведмедицю з малям. Енкаведисти вбили ведмедицю на м’ясо, а ведмежа втекло. Згодом тварину знайшли українські повстанці.

Стрілець УПА Василь Білінчук на псевдо «Сибіряк», яке він отримав через втечу із заслання в Сибіру, вигодував ведмежа. Ведмідь ходив за повстанцями, як собака, супроводжуючи їх у непростих переходах.

Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі фото 5

Коли настала зима, ведмежа впало у сплячку. Аби не залишати друга, Василь Білінчук ніс його на собі під час переходів. Із цього періоду збереглися декілька унікальних світлин, на яких серед бійців УПА значиться і вже доволі великий ведмідь. Василь Білінчук, який виходив ведмежа, загинув у 1952 році.

Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі фото 6
Як рашисти та українці ставляться до ведмедів: промовисті паралелі фото 7

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся. Дивом уцілів лише пес, на ім'я Крим. Він сидів на руїнах і чекав на господарів. Після цього світлини шокованої тварини стрімко поширилися мережею та стали символом болю українців.

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Теги: окупанти війна тварини окупація Лиман

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