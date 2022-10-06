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Росіяни, які втекли із Лимана, тепер живуть біля теплотраси (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни, які втекли із Лимана, тепер живуть біля теплотраси (відео)
Росіяни облаштували поселення біля теплотраси у Щасті
скріншот із відео

Російські військові, які втекли з Лимана, живуть біля труб теплотраси на Луганщині

У мережі з’явилося відео про «поселення» росіян, які втекли із Лимана, поблизу Щастинської теплотраси. Окупанти живуть просто неба або зводять намети із підручних матеріалів та гріються від труб теплотраси. Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал «Стратком ЗСУ».

Запис прокоментував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він назвав росіян, як оселилися біля теплотраси «трубними людьми».

«Трубні люди», серія 3. Щастинська теплотраса ніколи не бачила стільки людей, а тепер стала частиною поселення мобілізованих росіян. «Ті, що вижили в Лимані» разом зі своїми родинами тепер живуть під відкритим небом, гріються на трубі, ведуть побут у живописному Щасті», – зазначив він.

Гайдай припустив, що «поселенці теплотраси» бояться повертатися до Росії, адже там їм загрожує відповідальність за дезертирство.

«Рашисти бояться свого командування, яке за дезертирство погрожує їм покарання. Покинуті і нікчемні. Санта-Барбара триває», – зазначив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський раніше опублікував фото звільненого Лимана.

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Теги: росія окупанти Луганщина війна Сергій Гайдай Лиман

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