Тиждень після звільнення Лимана. Що відбувається у місті (фоторепортаж)

У деокупованому Лимані є руйнування та велика кількість знищеної техніки ворога

Місто Лиман у Донецькій області, яке нещодавно звільнили від загарбників-росіян, оговтується після окупації

Українські військові заявили про звільнення міста Лиман 1 жовтня. Наразі у місто починають підвозити гуманітарні вантажі, працює українська поліція. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Битва за Лиман точилася кілька тижнів, ЗСУ захоплювали селище за селищем та взяли в оточення російське угрупування. Попри те, що у самому Лимані боїв не було, адже росіяни втекли звідти приблизно за день до приходу українських військ, у місті все ж є руйнування. Російська окупаційна армія захопила Лиман наприкінці травня – саме на цей період припали найбільші руйнування. Місто було важливою точкою для ворога, оскільки слугувало лінією постачання. Значно сильніше постраждали села поблизу Лимана.

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

Також дорога у Лиман всіяна розбитими автівками, технікою, а також тілами вбитих росіян.

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

Наразі до міста уже вдалося доставити гуманітарну допомогу, багато людей зібралося, щоб її отримати.

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

У також місті є свого роду кладовище знищеної техніки росіян. Окупанти стягували в одне місце усю підбиту українськими військовим техніку.

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

Серед знищеної бронетехніки тут також виявили російський бомбардувальник Су-34.

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

фото: glavcom.ua/Олексій Мужчина

Нагадаємо, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський раніше опублікував фото звільненого Лимана.

Також повідомлялося, що у нещодавно звільненому Лимані Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними.

Стало також відомо, що у бойових діях у Лимані Донецької області зазнали серйозних втрат елітні російські військові з'єднання. Йдеться про третю гвардійську бригаду спеціального призначення Головного управління Генерального штабу РФ.