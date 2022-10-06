Тиждень після звільнення Лимана. Що відбувається у місті (фоторепортаж)
Місто Лиман у Донецькій області, яке нещодавно звільнили від загарбників-росіян, оговтується після окупації
Українські військові заявили про звільнення міста Лиман 1 жовтня. Наразі у місто починають підвозити гуманітарні вантажі, працює українська поліція. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
Битва за Лиман точилася кілька тижнів, ЗСУ захоплювали селище за селищем та взяли в оточення російське угрупування. Попри те, що у самому Лимані боїв не було, адже росіяни втекли звідти приблизно за день до приходу українських військ, у місті все ж є руйнування. Російська окупаційна армія захопила Лиман наприкінці травня – саме на цей період припали найбільші руйнування. Місто було важливою точкою для ворога, оскільки слугувало лінією постачання. Значно сильніше постраждали села поблизу Лимана.
Також дорога у Лиман всіяна розбитими автівками, технікою, а також тілами вбитих росіян.
Наразі до міста уже вдалося доставити гуманітарну допомогу, багато людей зібралося, щоб її отримати.
У також місті є свого роду кладовище знищеної техніки росіян. Окупанти стягували в одне місце усю підбиту українськими військовим техніку.
Серед знищеної бронетехніки тут також виявили російський бомбардувальник Су-34.
Нагадаємо, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області.
Президент України Володимир Зеленський раніше опублікував фото звільненого Лимана.
Також повідомлялося, що у нещодавно звільненому Лимані Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними.
Стало також відомо, що у бойових діях у Лимані Донецької області зазнали серйозних втрат елітні російські військові з'єднання. Йдеться про третю гвардійську бригаду спеціального призначення Головного управління Генерального штабу РФ.
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