Це фото має бачити світ. Пес Крим, що оплакував родину в Дніпрі, став символом

Від ракети окупантів загинула ціла родина

Внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся. Дивом уцілів лише пес, на ім'я Крим. Він сидів на руїнах і чекав на господарів. Від початку війни жінка вирішила перевезти своїх дітей у приватний сектор Дніпра, до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета.

«Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василіса, 12 років, та хлопчик Іван, вісім років. І маленький песик Джек. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях», – розповів мер Дніпра Борис Філатов.

Будинок повністю знищено. Після трагедії вижив лише пес Крим, який вив на руїнах, коли туди прибули рятувальники. Також на місце трагедії приїхав чоловік Наталії та батько дітей, який зараз служить у ЗСУ.

Пса забрали працівники підприємства «Зооконтроль». Через обстріл він отримав контузію.

У соцмережах українці відреагували на історію трагедії родини з Дніпра. Зокрема, журналістка Наталія Соловйова написала так: «Бабусі Алли, мами Наташі, дочки Василиси, хлопчика Івана та маленького песика Джека не стало вмить. Залишився контужений Крим. Собака сидів на руїнах будинку та вив. А ще є батько, який служить в ЗСУ і якому вже нема куди повертатися. Дніпро, ракетний удар 29.09.2022 року. Хотілось би, щоб ненависть вбивала, тоді б на Землі не залишилось жодного руzкого».

Користувачка Катерина Пешко розповіла: «Багато годин хочу запостити це фото, але не можу. Проте треба. Його мають бачити. Його має бачити світ. Це – Крим. Він плаче на руїнах будинку у Дніпрі. На місці, де внаслідок ракетного обстрілу росіянами загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся. Я не знаю, чи зможе оговтатись пес. Або батько тих дітей. Але знаю, хто винен в цій нашій спільній трагедії. Це правда. Ми всі не повернемось з війни. Навіть якщо повернемось».

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. Згодом стало відомо, що загинуло двоє дітей.

Російські окупанти ввечері 29 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.