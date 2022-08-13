Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як українські діти у Польщі радіють Залужному (фото)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Як українські діти у Польщі радіють Залужному (фото)
Маленька українська біженка у Польщі придбала газету із портретом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
фото: Facebook Марії Семенченко

Маленькі емігранти, які виїхали у Євросоюз від жахів війни, не забувають про Україну.

Журналістка Марія Семенченко, яка перебуває зараз у Польщі, розповіла історію про свою доньку, яка зраділа, побачивши у польській крамниці портрет головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це Семенченко написала на Facebook.

За словами журналістки, вона запропонувала доньці Олександрі придбати собі «щось невеличке, що порадує тебе після непростого нашого тижня».  Після чого дитина обрала собі номер впливової польської газети Wyborcza із портретом Залужного на першій шпальті.

залужний газета.jpg (584 KB)

Крім того, дитина наспівувала популярну в останні місяці пісню, присвячену очільнику української армії, «Залужний мутить двіж».

Нагадаємо, що інша пісня, присвячена російсько-українській війні, «Ванька-встанька», очолила рейтинг українських хітів в YouTube. За два тижні у липні кліп набрав 2,4 млн переглядів.

Читайте також: Наші у Празі. Учителька з Донбасу організувала садочок, школу та літній табір для дітей з України
Теги: Валерій Залужний мігранти біженці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проросійський портал у Польщі просто заголовком закликає українців повертатися собі додому
Дискредитація українців у Європі. 12 тем російської пропаганди Гібридна війна
Сьогодні, 08:00
Українці в Польщі можуть отримати додаткову фіндопомогу: деталі
Українці в Польщі можуть отримати додаткову фіндопомогу: деталі
10 серпня, 18:50
Відомий лоукостер виділив ще 100 тисяч безкоштовних квитків для українців
Відомий лоукостер виділив ще 100 тисяч безкоштовних квитків для українців
Вчора, 14:54

Суспільство

Як українські діти у Польщі радіють Залужному (фото)
Як українські діти у Польщі радіють Залужному (фото)
Гастролі Ірини Білик у США: співачка «врізала» матері відомої російської артистки
Гастролі Ірини Білик у США: співачка «врізала» матері відомої російської артистки
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)
Микола Ніконов провів зухвалу операцію у тилу ворога
Микола Ніконов провів зухвалу операцію у тилу ворога
Грози накриють більшість областей: прогноз погоди на 13 серпня
Грози накриють більшість областей: прогноз погоди на 13 серпня
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїзда із Запоріжжя у Київ
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїзда із Запоріжжя у Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
73K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
71K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
41K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
19K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
16K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту