Як українські діти у Польщі радіють Залужному (фото)

Маленькі емігранти, які виїхали у Євросоюз від жахів війни, не забувають про Україну.

Журналістка Марія Семенченко, яка перебуває зараз у Польщі, розповіла історію про свою доньку, яка зраділа, побачивши у польській крамниці портрет головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це Семенченко написала на Facebook.

За словами журналістки, вона запропонувала доньці Олександрі придбати собі «щось невеличке, що порадує тебе після непростого нашого тижня». Після чого дитина обрала собі номер впливової польської газети Wyborcza із портретом Залужного на першій шпальті.

Крім того, дитина наспівувала популярну в останні місяці пісню, присвячену очільнику української армії, «Залужний мутить двіж».

Нагадаємо, що інша пісня, присвячена російсько-українській війні, «Ванька-встанька», очолила рейтинг українських хітів в YouTube. За два тижні у липні кліп набрав 2,4 млн переглядів.