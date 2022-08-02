«Приготуй собі пакет»: пісня про російського окупанта очолила рейтинг на Youtube (відео)

Сатирична пісня висміює окупантів, які прийшли на українську землю

Пісня про російського окупанта «Ваньку-встаньку» очолила рейтинг українських хітів в YouTube. За два тижні кліп набрав 2,4 млн переглядів.

Молода українська співачка Маша Кондратенко співає про те, що росіянам варто «готувати собі пакети», бо українські захисники не будуть гратися з тими, хто прийшов зі зброєю на українську землю.

«Ванька-встанька» – комічна пісня з присмаком сатири та сарказму, яка була написана мною для підняття бойового духу наших солдатів і українців! Ванька-встанька – назва традиційної російської іграшки, що в контексті пісні характеризує окупанта, найкраща доля для якого на українській землі – знайти чорний пакет для себе, доки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ», – коментує свою творчість Кондратенко.

Відео до пісні знято у Національному музеї народної архітектури та побуту України (музеї Пирогово).

Не сховатися нікому

То хіба що по приколу

Морем-полем йде козак

То для вас недобрий знак

Раз, два, три, чотири, п'ять

Вам нема куди тікать

Раз, два, три, чотири, п'ять

Наш козак іде шукать!

Ванька-встанька, що таке?

Приготуй собі пакет

Ванька-встанька, не біжи

Вже немає куди йти

Авторка пісні – 22-річна Маша Кондратенко, українська співачка та акторка, відома за роллю в серіалі «Школа». Крім того, дівчина брала участь у десятому сезоні шоу «Голос країни», де пройшла у суперфінал. Раніше була відома під псевдонімами Magic, Marichka та Маша Краш. З травня 2020 року випускає музику під українським інді-лейблом «Enjoy! Records».

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Співачка додала, що підійматиме дух, проживатиме біль, буде тішитися успіхам та плакатиме в унісон з усім народом. Але все це – з безкінечною вірою у нашу перемогу.