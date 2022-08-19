Як супутник ЗСУ допоможе на війні: Міноборони вказало головну перевагу

Сили оборони України отримали якісно нові спроможності завдяки «народному супутнику»

Поєднання якісних розвідданих, які тепер Україна зможе отримувати з нового космічного супутника, та можливостей високоточної зброї створює нові спроможності для українських військових. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проєкт. Тепер Головне управління розвідки Міноборони, Збройні сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей», – зазначив міністр.

Резніков пояснив, що у рамках угоди Україна придбала один супутник, який здобуватиме інформацію для потреб оборони нашої країни стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

«По-перше, (українцям) вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. «Придбати» – це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно», – йдеться у дописі.

Як пояснив міністр, це означає, що наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно. Водночас Резніков наголосив, що дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом обізнаності наших військових.

«Це поєднання підвищить якість прийняття рішень», – написав він.

Резніков також розповів, що українське військове керівництво хотіло залучити такий супутник для нашої армії раніше, однак його вартість була надто високою.

«Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній «космос». Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому на початку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити. Врешті решт завдяки українському підприємцю Максиму Полякову у процесі перемовин вдалося отримати такі умови, які зробили космічну мрію реальністю. Наші військові і розвідка не приховували радості», – зазначив міністр.

Очільник Міноборони наголосив, що наявність якісних розвідданих з супутників значно підвищить ефективність зброї, яка уже є у розпорядженні ЗСУ.

«Адже поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності. Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога. Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості. Це справді хороші новини, до яких доклалися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу», – зазначив він.

Глава військового відомства також розповів, яким чином ухвалювалося рішення про покупку супутника. Міністр нагадав, що завдяки ініціативі Фонду Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова українці за лічені дні зібрали 600 млн грн, щоб купити для нашої армії три «Байрактари». Виробник ухвалив рішення передати ці дрони безкоштовно.

Після цього відбулася зустріч з Притулою, під час якої він запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська. Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та розвідкою детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволив би нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору. Таким чином було ухвалене рішення про закупівлю супутника.

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

За 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили, що супутники ICEYE, один із яких купив фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, дадуть низку суттєвих переваг для українських військових. Відомство також оприлюднило приклад знімків, які може давати цей супутник.

Згодом волонтер Сергій Притула, який очолює благодійний фонд для допомоги українській армії, оприлюднив низку важливих деталей щодо угоди про покупку супутника.