Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди

Супутники ICEYE можуть сканувати об'єкти на Землі за будь-якої погоди та давати чіткі знімки

Супутники ICEYE, один із яких купив фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, дадуть низку суттєвих переваг для українських військових. Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як пояснили у Страткомі ЗСУ, супутники ICEYE можуть сканувати об'єкти на Землі за будь-якої погоди та давати чіткі знімки. Супутники проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.

«Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити... через перешкоди. Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода», – зазначається у повідомленні.

Комунікаційники також продемонстрували українцям, до яких знімків отримають тепер доступ Збройні сили України.

Водночас народний депутат від «Європейської Солідарності» Микола Княжицький вказав на деякі нюанси угоди між Фондом Притули та компанією ICEYE.

«Фонд Сергія Притули повідомив, що на кошти, які українці збирали на Байрактари вперше було куплено супутник. Ідея фонду хороша, дані з супутників справді стануть корисними ЗСУ. Що означає професійною мовою «купівля супутника», чи став супутник українським? Ні. Йдеться про оренду на певний час (у даному випадку приблизно на рік) супутникових можливостей», – зазначив нардеп.

Нардеп поділився власним досвідом щодо покупки супутників. «Я, наприклад, вперше купував супутник десь у 1996 році. Тарілкою, яка з того часу стоїть на каналі СТБ досі користуються українські телеканали. Усі вони купили супутники. Канал «Еспресо» теж купив два супутники для трансляції телепрограм. Тобто, купив право користування можливостями супутника, як і Фонд Притули. Пишу про це, бо багато моїх знайомих дзвонять і запитують, як використовуються їхні пожертви на «Байрактари», – написав він.

Нардеп також процитував пресреліз компанії щодо угоди з Фондом Притули.

«ICEYE, світовий лідер у сфері постійного моніторингу за допомогою радіолокаційних супутникових зображень, підписала контракт із Благодійним фондом Сергія Притули, який надасть уряду України можливості ICEYE для отримання супутникових зображень з радіолокатором із синтетичною апертурою (SAR).

У рамках угоди ICEYE передасть повні можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже знаходяться на орбіті, для використання урядом України в регіоні. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою повторного відвідування», – йдеться у пресрелізі.

Як зазначив генеральний директор ICEYE Рафал Моджевскі, цією угодою компанія продовжує свої зусилля з надання Україні об’єктивних даних і технологічної підтримки.

«Ми твердо віримо, що технологія SAR та її можливості й надалі будуть додавати значну цінність для уряду України, завдяки роботі Благодійного фонду Сергія Притули», – сказав він.

«Володіючи найбільшим у світі супутниковим угрупованням SAR, ICEYE надає перевірені та надійні рішення для спостереження за Землею та є єдиною організацією у світі, яка пропонує своїм клієнтам швидку доставку високоточних супутників SAR та даних, дозволяючи їм повністю контролювати свою місію.

У будь-який момент часу більша частина Землі вкрита хмарами або темрявою. На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційного зображення ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмарний покрив. Іншими словами, вони можуть збирати зображення та дані з будь-якої частини Землі кілька разів на день з необхідною надійністю для прийняття важливих рішень. На сьогоднішній день ICEYE успішно запустила 21 космічний апарат і використовує найбільший у світі парк комерційних супутників SAR», – йдеться у пресрелізі.

У коментарях до посту Княжицького люди запитують, що насправді купив фонд Притули: супутник чи доступ до супутникових даних. Користувачі соцмереж зауважують, що хотіли би отримати повне роз'яснення від Сергія Притули.

ICEYE – фінський виробник мікросупутників. Компанія володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, у ночі, та крізь хмари.

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

За 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.