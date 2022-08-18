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Супутник ЗСУ уже «приглядається» до Кримського мосту: фото

Надія Клочко
glavcom.ua
Супутник ЗСУ уже «приглядається» до Кримського мосту: фото
В Україні активно обговорюється можливість удару по Кримському мосту
фото з відкритих джерел


Волонтери придбали для українських військових космічний супутник

Блогер Ігор Лаченков після публікації інформації про купівлю Фондом Сергія Притули супутника для української армії опублікував перше його фото – на знімку видно Кримський міст.

«Кримський міст», – коротко підписав світлину блогер.

Оприлюднено перше фото з супутника, придбаного для ЗСУ
Оприлюднено перше фото з супутника, придбаного для ЗСУ
фото: Ігор Лаченков

Як відомо, за 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

«Це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я ICEYE і цей доступ викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. «Бавовни» буде багато», – розповів волонтер.

За словами Притули, на сьогодні ICEYE володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. Цей договір – це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога нашим Збройним силам.

ICEYE – фінський виробник мікросупутників. Компанія володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, у ночі, та крізь хмари.

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

Додамо, що раніше колишній командувач військ НАТО Філіп Брідлав закликав Україну знищити Кримський міст. Він наголосив, що Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку, який з'єднує материкову Росію з Кримом, використовуючи нещодавно поставлені ракети «Гарпун». 

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж Українські висловив думку, що українські військові найближчим часом навряд чи завдаватимуть ударів по Кримському мосту. Однак цей об’єкт стане ціллю для ЗСУ у перспективі.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов раніше оприлюднив у своєму Twitter фото, яким зробив послання росіянам щодо майбутнього для Кримського мосту.

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Теги: Крим ЗСУ волонтер Кримський міст Сергій Притула війна в Україні

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