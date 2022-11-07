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Якою буде Україна через 10 років: більшість громадян дали однозначну відповідь

Надія Клочко
glavcom.ua
Якою буде Україна через 10 років: більшість громадян дали однозначну відповідь
Жителі західних областей більш оптимістичні щодо майбутнього України
фото з відкритих джерел

Найбільше людей, які з оптимізмом дивляться у майбутнє України, у віковій категорії 18-29 років

Переважна більшість українців переконані, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі Європейського Союзу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи запропонували респондентам під час інтерв’ю обрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього України – оптимістичним чи песимістичним – вони згодні більшою мірою. Відповідно до оптимістичного сценарію, через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС, песимістичний сценарій – через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

За результатами опитування, 88% українців обрали оптимістичний сценарій. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються – 26%. Натомість лише 5% респондентів мають песимістичні очікування.

Якою буде Україна через 10 років: більшість громадян дали однозначну відповідь фото 1

Результати опитування мають певні відмінності залежно від того, де респонденти проживали на момент проведення опитування. Хоча із Заходу на Схід трохи знижується оптимізм, але фактично у всіх регіонах абсолютна більшість з надією бачать майбутнє України (від 90% на Заході до 76% на Сході).

«Потрібно враховувати, що нинішній регіон Схід – це Харківська і Донецька області, де рівень руйнувань і обстрілів особливо інтенсивний. Попри це, 76% вірять у краще майбутнє (і лише 14% бачать у майбутньому руїну). Важливо також звернути увагу на Південь, який зазначає також інтенсивних бойових дій, але де 89% бачать Україну успішною через 10 років (при лише 7% песимістів)», – наголошують соціологи.

Якою буде Україна через 10 років: більшість громадян дали однозначну відповідь фото 2

Соціологи також навели результати опитування залежно від віку респондентів. Серед усіх вікових категорій абсолютна більшість оптимістично оцінюють майбутнє України. Зокрема, серед 18-29 річних цей показник становить 94%, також високий показник і серед осіб віком 70 і більше років – 92%. Найменше оптимістів серед людей віком 60-69 років – 81%.

Якою буде Україна через 10 років: більшість громадян дали однозначну відповідь фото 3

Також, як зазначається у дослідженні, серед респондентів, які обрали російську мову для проведення інтерв’ю, відсоток тих, хто обрав оптимістичний сценарій дещо нижчий – 77%, песимістів – 14%. Серед респондентів, які обрали для інтерв’ю українську мову, 90% оптимістично оцінюють майбутнє України (при 4% песимістів).

Якою буде Україна через 10 років: більшість громадян дали однозначну відповідь фото 4

Респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, ставилося додаткове запитання, а чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату. 96% опитаних готові терпіти матеріальні труднощі 3-5 років, якщо в результаті Україна стане процвітаючою країною і членом Європейського Союзу.

Якою буде Україна через 10 років: більшість громадян дали однозначну відповідь фото 5

Нагадаємо, як свідчать результати опитування, більшість українців впевнені, що необхідно продовжувати збройну боротьбу проти Росії.  86% українців вважають, навіть якщо окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, варто чинити опір російській агресії. 

Також повідомлялося, що 85% українців, які були змушені залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

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Теги: соцопитування

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