Чи варто продовжувати боротьбу проти РФ, якщо обстріли триватимуть: опитування КМІС

Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів

Більшість українців впевнені, що необхідно продовжувати збройну боротьбу проти Росії. 86% українців вважають, навіть якщо окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, варто чинити опір російській агресії. Про свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (ще 16% скоріше погоджуються)», – йдеться у пресрелізі КМІС за результатами опитування.

Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії. Соціологи уточнюють, що хоча із заходу (88% респондентів за продовження боротьби та 8% за поступки заради якнайшвидшого припинення війни) на схід (69% і 29% відповідно) і зростає частка готових до поступок, але в усіх регіонах більшість дотримується думки, що необхідно продовжувати збройний спротив.

«Навіть на сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних і артилерійських обстрілів)», – уточнюють в інституті.

Там додають, що серед респондентів, які обрали українську мову для проведення інтерв'ю, переважна більшість вважає, що необхідно продовжувати збройний спротив, навіть якщо обстріл триватиме (89%). При цьому лише 7% україномовних респондентів вважають, що треба починати переговори, навіть якщо Україні доведеться йти на поступки Росії. Серед опитаних, які обрали російську мову для проведення інтерв'ю, ці показники дорівнюють 66% та 29% відповідно.

Соціологічне опитування «Обстріл українських міст: продовження збройної боротьби чи перехід до переговорів» КМІС проводив 21-23 жовтня 2022 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) було опитано 1000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованого). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.