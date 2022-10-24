Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи варто продовжувати боротьбу проти РФ, якщо обстріли триватимуть: опитування КМІС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи варто продовжувати боротьбу проти РФ, якщо обстріли триватимуть: опитування КМІС
Українці готові й надалі чинити опір російській агресії
фото: pravda.com

Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів

Більшість українців впевнені, що необхідно продовжувати збройну боротьбу проти Росії.  86% українців вважають, навіть якщо окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, варто чинити опір російській агресії. Про свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (ще 16% скоріше погоджуються)», – йдеться у пресрелізі КМІС за результатами опитування.

Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії. Соціологи уточнюють, що хоча із заходу (88% респондентів за продовження боротьби та 8% за поступки заради якнайшвидшого припинення війни) на схід (69% і 29% відповідно) і зростає частка готових до поступок, але в усіх регіонах більшість дотримується думки, що необхідно продовжувати збройний спротив.

«Навіть на сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних і артилерійських обстрілів)», – уточнюють в інституті.

Там додають, що серед респондентів, які обрали українську мову для проведення інтерв'ю, переважна більшість вважає, що необхідно продовжувати збройний спротив, навіть якщо обстріл триватиме (89%). При цьому лише 7% україномовних респондентів вважають, що треба починати переговори, навіть якщо Україні доведеться йти на поступки Росії. Серед опитаних, які обрали російську мову для проведення інтерв'ю, ці показники дорівнюють 66% та 29% відповідно.

Соціологічне опитування «Обстріл українських міст: продовження збройної боротьби чи перехід до переговорів» КМІС проводив 21-23 жовтня 2022 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) було опитано 1000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованого). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

Теги: окупація росія соцопитування війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Кремль говорив про спецоперацію, а не війну
Війна може перетворитися для Росії на народну, але...
Вчора, 10:34
У Башкирії тисячі людей вийшли на протест проти розробки на горі Куштау
«Це не наша війна»: як башкирські націоналісти створюють збройний опір
20 жовтня, 10:23
Дефіцит в 1 трлн рублів РФ вирішила покрити за рахунок коштів Фонду національного добробуту
Уряд Росії вперше визнав: війна веде країну до фінансового краху
20 жовтня, 14:51

Суспільство

Чи варто продовжувати боротьбу проти РФ, якщо обстріли триватимуть: опитування КМІС
Чи варто продовжувати боротьбу проти РФ, якщо обстріли триватимуть: опитування КМІС
«Укренерго» назвало області, в яких сьогодні будуть відключення світла
«Укренерго» назвало області, в яких сьогодні будуть відключення світла
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
Американський експерт пояснив, чому росіяни ненавидять інші народи
Американський експерт пояснив, чому росіяни ненавидять інші народи
Температура повітря буде комфортною: прогноз погоди на 24 жовтня
Температура повітря буде комфортною: прогноз погоди на 24 жовтня
Температура підніметься до 21 градуса: в Україну йде друге «бабине літо»
Температура підніметься до 21 градуса: в Україну йде друге «бабине літо»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
64K
Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали
51K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
12K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
12K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
12K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту