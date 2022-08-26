Чим закордонні школи відрізняються від українських – опитування

Більшість батьків звернули увагу на інше ставлення в закордонних школах до дитини

Батьки дітей, які перебувають за кордоном, визначили кілька відмінностей іноземних шкіл із українськими закладами освіти. Результати опитування оприлюднила служба освітнього омбудсмена України.

«Більшість батьків звернули увагу на інше ставлення в закордонних школах до дитини – з добротою та більшою повагою, на підходи до навчання та практичність й актуальність отриманих знань і компетентностей. Також значною перевагою, яку зазначили батьки, є відсутність у закордонних школах так званих батьківських комітетів» та збору коштів із батьків», – йдеться в повідомленні.

88,5% (7015) опитаних батьків відмітили ставлення педагогів з добротою та повагою до дитини, дотримання прав людини, дитина захищена від принижень дорослого.

76% (6023) опитаних звернули увагу людяність та професійність іноземних педагогів.

Дружню атмосферу у закордонних закладах освіти відмітили 65,1% (5156) опитаних батьків.

Також батьки оцінили освітні програми та зміст освіти за кордоном.

97,8% (7739) опитаних батьків зазначили, що освітні програми адаптовані до життя, знання (компетентності) актуальні та сучасні, їх можна використовувати у житті, навчання в ігровій формі, особливо у початковій школі.

97,7% (7740) опитаних відмітили індивідуальний підхід до кожної дитини.

Крім того, батькам сподобалося відсутність надмірного навантаження дітей. Про це сказали 85,5% (6771) опитаних.

Велика увага приділяється мистецтву, музиці, спорту, здоровому способу життя, читанню книжок, викладення матеріалу відбувається цікаво, креативно. На це звернули увагу 84,6% (6702) опитаних.

84,2% опитаних батьків підкреслюють, що діти вільно почуваються на уроках, правила поведінки у школі прості, логічні та зрозумілі, немає шкільної форми, у школі не обмежують активність.

67,9% опитаних батьків уподобали те, що у класах менша кількість дітей, під час уроків забирають телефони, менша кількість контрольних, самостійних, домашніх завдань.

Дітей спонукають до обговорення, висловлення своєї думки, навчають поважати один одного, знаходити спільну мову, комунікувати один з одним, працювати в команді. Це відмітили 63,9% опитаних батьків.

Велика увага приділяється дітям з особливими потребами. Про це сказали 11,5% опитаних.

Незвичним для батьків українських дітей є те, що у закладах освіти за кордоном немає батьківських комітетів, із батьків не збирають гроші на ремонт школи та класу – про це зазначили 98,8% опитаних.

Закордонні школи краще фінансуються, будівлі школи сучасні, забезпечені всім необхідним – 83% опитаних.

Також батьки звернули увагу на повноцінне харчування у школах, якісне сучасне меню – 33,3% опитаних.

Водночас, 11,4% (903) опитаних батьків не знають, чим українські школи відрізняються від закордонних.

Участь в опитуванні взяли 7921 батьків здобувачів освіти, які знаходяться за кордоном.

«Найголовніший результат цього опитування: ми виразно побачили, що позитивні відмінності інших освітніх систем, які відзначають батьки, практично точно моделюють концепцію Нової української школи, яку ми створюємо в Україні. Простіше кажучи, можна впевнено стверджувати, що українські батьки, чиї діти навчаються зараз за кордоном, отримали можливість зазирнути у майбутнє і побачити, що саме має дати нашим дітям Нова українська школа після її повноцінного впровадження», – підсумувала служба освітнього омбудсмена України.