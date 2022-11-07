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Російськомовні та україномовні громадяни по-різному бачать майбутнє України: опитування

Надія Клочко
glavcom.ua
Російськомовні та україномовні громадяни по-різному бачать майбутнє України: опитування
Українці з оптимізмом дивляться у майбутнє
фото з відкритих джерел

Як свідчать результати опитування, україномовні українці більш оптимістичні щодо майбутнього нашої держави

Серед україномовних українців відсоток тих, хто вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі Європейського Союзу, вищий, ніж серед російськомовних. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи запропонували респондентам під час інтерв’ю обрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього України – оптимістичним чи песимістичним – вони згодні більшою мірою. Відповідно до оптимістичного сценарію, через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС, песимістичний сценарій – через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

Серед тих, хто обрав російську мову для інтерв’ю, 77% оптимістично оцінюють майбутнє України (песимістів – 14%). Тоді як серед респондентів, які обрали для інтерв’ю українську мову, 90% оптимістично оцінюють майбутнє України (при 4% песимістів).

Російськомовні та україномовні громадяни по-різному бачать майбутнє України: опитування фото 1

Загалом 88% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються – 26%.

Натомість лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування, більшість українців впевнені, що необхідно продовжувати збройну боротьбу проти Росії.  86% українців вважають, навіть якщо окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, варто чинити опір російській агресії. 

Також повідомлялося, що 85% українців, які були змушені залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

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Теги: соцопитування українська мова

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