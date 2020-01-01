Є постаті глобальнішого масштабу, ніж Бандера. Новий очільник Інституту національної пам’яті назвав «правильних» героїв



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У Києві 1 січня 2020 року пройде традиційна смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери

Ми не можемо вічно ходити навколо військово-політичних постатей, - Дробович

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що не варто зосереджуватися лише на героях «політичних», бо «це нас маргіналізуватиме».

Таку думку Дробович висловив в інтерв’ю «Главкому»,

За словами нового керівника УІНП, «є постаті глобального масштабу, які включають Україну у світову культуру. Мова про засновників українського авангарду, військово-політичних діячів, науковців. Це, наприклад, фактично винахідник першого комп’ютера Віктор Глушков (автор фундаментальних праць у галузі кібернетики) або Агатангел Кримський (український історик). Якщо вже про війну, то ми можемо говорити про асів Другої світової — Івана Кожедуба, Ахмет-Хана Султана, які є супер інтегральними постатями».

Посадовець зазначив, що ми не повинні викреслювали «людей, які зробили свій внесок в українську незалежну державу». «У нас в положенні про Інститут написано – показати історію українського державотворення. Є ж ще Євген Коновалець, Петро Болбочан», - зауважив Дробович

Що ж до критичних висловлювань Володимира В’ятровича про нового очільника Інституту нацпам’яті у соцмережах, то Дробович сказав, що поспілкувався з попередником.

«Я ініціював цю зустріч ще до того, як був офіційно призначений і приступив до виконання обов’язків. Я за цивілізований транзит влади і за збереження інституційної пам’яті, я поважаю знання і досвід, які він має», - сказав Дробович і додав, що «розмова була дуже конструктивною».

«Поговорили ми про те, які проблеми є з інфраструктурними проєктами, щодо створення архіву або музею Революції гідності, про те, з якими людьми варто зустрітися і налагодити комунікацію насамперед, які загрози є в різних напрямках, у розвитку проєктів, які з ініціатив заморожені, які варто розморозити, а які ні.

Як повідомлялося, 1 січня 2020 року у Києві пройде традиційна смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери. Хода розпочнеться о шостій вечора, збір учасників – у парку Тараса Шевченка, біля пам’ятника Кобзареві.

4 грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту національної пам'яті.

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