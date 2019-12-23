Голова Інституту нацпам'яті назвав пріоритет своєї роботи



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Одним із способів посилення культурного діалогу Антон Дробович вважає створення мобільних додатків та ігор з історії України, які, на його думку, мають викликати інтерес громадян до таких тем

Основним завданням Інституту Антон Дробович вважає протидію російській гібридній агресії

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи інституту. Про це він повідомив на пресконференції.

«І останній великий пріоритет - це протидія російській гібридній агресії в Україні. Це стосується боротьби з дезінформацією, міфами, якими нас намагаються щедро постачати противники», - сказав він.

Серед пріоритетів діяльності інституту Дробович також виділив декомунізацію, зусилля на міжнародній арені щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, завершення створення Музею «Революції гідності» і меморіалу Небесної сотні, посилення культурного громадського діалогу.

Одним із способів посилення культурного діалогу він назвав створення мобільних додатків та ігор з історії України, які, на думку Дробовича, мають викликати інтерес громадян до таких тем.

Крім цього, очікується проведення симпозіумів і шкільних діалогів з аналізу політичних текстів за методологією Інституту Аспена в Києві (The Aspen Institute Kyiv), випускником якого є Дробович (програма «Цінності та суспільство»).

Як повідомлялось, 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича.

Джерело: Українські новини