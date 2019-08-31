  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Подобєд

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Україні не варто приставати на польські ультиматуми в сфері історичної політики

    • Павло Подобєд

      Історик

    • Розсилка
    Фото електрички Rzesz&oacute;w &ndash; Przemyśl, якою українці добираються на навчання та заробітки від кордону в глиб Польщі - Україні не варто приставати на польські ультиматуми в сфері історичної політики
    Фото електрички Rzeszów – Przemyśl, якою українці добираються на навчання та заробітки від кордону в глиб Польщі

    Теперішня польська влада свято переконана: те що можна Польщі – Україні зась!

    У попередніх дописах я стисло пояснив причини погіршення польсько-українських відносин в сфері історичної політики. Якщо коротко – польське керівництво не задовольняє встановлення двосторонніх відносин з Україною на рівноправних засадах. Я особисто на перемовинах із польською делегацією неодноразово пересвідчувався у цьому, коли поляки із щирим здивуванням не могли зрозуміти чому перейменування вулиць в місті Києві – це справа виключно киян. Вони цілком щиро були впевнені, що проспект Степана Бандери – це така ж справа Варшави як і Києва. Більше того, не раз на власні вуха чув від посадовців Міністерства культури Польщі або польського Інституту національної пам’яті, що «Польща підтримує територіальну цілісність України, а Ви називаєте в Києві проспект ім’ям Бандери». Уловлюєте натяки?

    Читайте також

    У Польщі викликає роздратування, що Львівська міська рада не погоджує встановлення левів на польських військових похованнях Личаківського кладовища. Неодноразово польська сторона намагалась вирішити це питання напряму з Адміністрацією Президента України, аби «переламати через коліно впертих львів’ян». Переламати не вийшло – тоді поляки без будь-яких рішень завезли левів на Личаківське. Тепер вимагають їх узаконити, а як не узаконите – «конфлікт, конфронтація, бандерізація України». Натомість, коли йдеться про встановлення пам’ятника Михайлу Грушевському у його рідному місті Холмі – польська сторона заявляє, що міська рада Холму категорично проти, тема закрита. «У нас – місцеве самоврядування, як ми можемо когось силувати, якщо вони не хочуть вашого Грушевського?», – щиро обурюються поляки.

    Теперішня польська влада свято переконана: те що можна Польщі – Україні зась! Наведу свіжий приклад. Це сьогоднішнє фото електрички Rzeszów – Przemyśl. Саме тієї, якою українці добираються на навчання та заробітки від кордону в глиб Польщі. Електричка прикрашена зображеннями Юзефа Пілсудського, вояків Війська Польського і картою міжвоєнної Польщі. Уявляєте, якби Україна запустила таку електричку з українськими Перемишлем та Холмом? Уявили реакцію Польщі, особливо в день візиту польського президента до України?

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Україні не варто приставати на польські ультиматуми в сфері історичної політики
    Україні не варто приставати на польські ультиматуми в сфері історичної політики
    Україні не варто приставати на польські ультиматуми в сфері історичної політики
    Україні не варто приставати на польські ультиматуми в сфері історичної політики

    Повернемось до питання компромісів. Як гадаєте, якщо Україна відмовиться від раніше висунутих Польщі умов: відновлюєте знищені українські пам’ятники в Польщі – тоді поновлюємо видачу дозволів на проведення пошукових робіт в Україні, – Польща на цьому зупиниться? Чи в польської сторони будуть нові побажання для «нормалізації»? На це запитання вже невдовзі відповість пан Зеленський. Чекаємо на новини, які він привезе з Варшави.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    історія Польща українці Степан Бандера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ