Україні не варто приставати на польські ультиматуми в сфері історичної політики

Фото електрички Rzeszów – Przemyśl, якою українці добираються на навчання та заробітки від кордону в глиб Польщі

Теперішня польська влада свято переконана: те що можна Польщі – Україні зась!

У попередніх дописах я стисло пояснив причини погіршення польсько-українських відносин в сфері історичної політики. Якщо коротко – польське керівництво не задовольняє встановлення двосторонніх відносин з Україною на рівноправних засадах. Я особисто на перемовинах із польською делегацією неодноразово пересвідчувався у цьому, коли поляки із щирим здивуванням не могли зрозуміти чому перейменування вулиць в місті Києві – це справа виключно киян. Вони цілком щиро були впевнені, що проспект Степана Бандери – це така ж справа Варшави як і Києва. Більше того, не раз на власні вуха чув від посадовців Міністерства культури Польщі або польського Інституту національної пам’яті, що «Польща підтримує територіальну цілісність України, а Ви називаєте в Києві проспект ім’ям Бандери». Уловлюєте натяки?

Володимир Зеленський не зустрінеться з української громадою у Варшаві через брак часу Сьогодні, 18:30

У Польщі викликає роздратування, що Львівська міська рада не погоджує встановлення левів на польських військових похованнях Личаківського кладовища. Неодноразово польська сторона намагалась вирішити це питання напряму з Адміністрацією Президента України, аби «переламати через коліно впертих львів’ян». Переламати не вийшло – тоді поляки без будь-яких рішень завезли левів на Личаківське. Тепер вимагають їх узаконити, а як не узаконите – «конфлікт, конфронтація, бандерізація України». Натомість, коли йдеться про встановлення пам’ятника Михайлу Грушевському у його рідному місті Холмі – польська сторона заявляє, що міська рада Холму категорично проти, тема закрита. «У нас – місцеве самоврядування, як ми можемо когось силувати, якщо вони не хочуть вашого Грушевського?», – щиро обурюються поляки.

Теперішня польська влада свято переконана: те що можна Польщі – Україні зась! Наведу свіжий приклад. Це сьогоднішнє фото електрички Rzeszów – Przemyśl. Саме тієї, якою українці добираються на навчання та заробітки від кордону в глиб Польщі. Електричка прикрашена зображеннями Юзефа Пілсудського, вояків Війська Польського і картою міжвоєнної Польщі. Уявляєте, якби Україна запустила таку електричку з українськими Перемишлем та Холмом? Уявили реакцію Польщі, особливо в день візиту польського президента до України?

Повернемось до питання компромісів. Як гадаєте, якщо Україна відмовиться від раніше висунутих Польщі умов: відновлюєте знищені українські пам’ятники в Польщі – тоді поновлюємо видачу дозволів на проведення пошукових робіт в Україні, – Польща на цьому зупиниться? Чи в польської сторони будуть нові побажання для «нормалізації»? На це запитання вже невдовзі відповість пан Зеленський. Чекаємо на новини, які він привезе з Варшави.