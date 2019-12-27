Глава Інституту нацпам’яті Дробович розповів, чим відрізняється від В’ятровича



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4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Антона Дробовича

Дробович наголосив, що не проти перейменувань, але робити це треба за законом і «називати речі своїми іменами»

Новий очільник Інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович заявив, що його робота не буде «розворотом в інший бік» у порівняні з попередником Володимиром В’ятровичем, однак відмінності будуть.

Про це Дробович заявив в ефірі «Громадського».

Раніше сам В’ятрович назвав призначення Дробовича «розворотом в інший бік».

Новий глава Інституту нацпам’яті зазначив, що можна було очікувати на таку реакцію, бо, по-перше, він з В’ятровичем не знайомий, а по-друге, «В’ятрович багато зробив і багато вклав в інститут і сил, і здоров’я, і багато реалізував хороших проектів», тому його емоційна реакція зрозуміла.

Водночас Дробович наголосив, що не погоджується з формулюванням, що за нього Інститут нацпам’яті «розвернеться в інший бік».

«Кут нахилу є, все-таки маю реальність — є поле, і в цьому полі інформаційному багато хто оцінював Інститут так, що потрібно більше уваги зосередити на діалог, комунікацію, роботу з громадами і т.д. Я чую ці оцінки і відповідно буду робити різні акценти щодо цього», — сказав він.

Очільник Інституту додав, що не вважає, що за минулого керівника УІНП йшов у радикально неправильному напрямку.

«Тут (у чому буде відмінність в роботі — ред.) питання риторики, питання спілкування з громадянами, і питання зв’язку, змісту роботи і комунікацій», — пояснив Дробович.

Він уточнив, що йдеться не про те, що говорив Інститут нацпам’яті за В’ятровича, а про те, як його «сприймали і рецитували».

«Дуже часто Інститут здійснював декомунізацію виключно в рамках закону і процедур доволі цивілізованих, а цитати і, скажімо так, послідовники дуже сильно перегинали палицю: це починаючи з того, як ставились до об’єктів радянської спадщини, в тому числі мистецької, і закінчуючи тим, як подавалися перейменування. Наприклад, коли хтось під виглядом декомунізації намагався переназвати якісь об’єкти чи вулиці, які скоріше підпадають не під декомунізацію, а є спадщиною імперською російською», — розповів Дробович.

Очільник УІНП наголосив, що не проти перейменувань і таких об’єктів, але робити це треба за законом і «називати речі своїми іменами».

Як повідомлялось, 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича.