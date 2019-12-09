Суд поставив крапку в тяганині навколо перейменування проспектів Бандери і Шухевича



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Московський проспект отримав ім'я Степана Бандери

Перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича визнанно законним

Сьогодні, 9 грудня, Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери в Києві.

Про це повідомив депутат Київради від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування проспектів Бандери і Шухевича.

Як відомо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київрада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.

25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що реваншу не буде, столична влада подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування двох проспектів.

Український інститут національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.