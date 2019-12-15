Новий голова Українського інституту національної пам’яті змінить підхід до історичних постатей України



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Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович

Велика увага буде приділятися знаходженню спільної мови з нашими сусідами

Новий голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що необхідно пропагувати героїв, які об’єднують українців.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Інститут може продовжувати далі говорити про тих персон, про яких говорить, але треба обирати більше тих, які об’єднують українців. Наприклад, був діяч УНР Болбочан, Малевич, Валерій Лобановський, ліквідатори ЧАЕС-герої. Тобто, люди щодо яких не точаться ніякі чвари», – сказав Дробович.

На запитання, чи буде інститут займатися і говорити про таких українських історичних постатей, як Степан Бандера та Роман Шухевич, Дробович відповів, що потрібно розібратися, чому ці люди важливі для однієї частини суспільства та чому вони токсичні для іншої.

«Тут, перш за все, треба пояснити суспільству, чому ці люди, ці герої важливі для однієї частини суспільства, і розібратися, чому вони токсичні для іншої. Розповісти, як працювала радянська пропаганда. Просто питання щодо таких героїв має вирішуватись у громадському діалозі, ніхто нікому не може нав’язувати героїв – одна сторона іншій і навпаки. Ніхто не має оперувати штампами радянської пропаганди, але, з іншого боку, ніхто не може ігнорувати об’єктивні історичні факти. Наприклад, як щодо персоналії Андрія Мельника», – сказав Дробович.

«Велика увага буде приділятися подальшій роботі знаходженню спільної мови з нашими сусідами, з якими ми не знаходили спільної мови», – зазначив чиновник.

Крім того, УІНП має намір продовжити декомунізацію і проводити її в діалозі з органами влади та місцевого самоврядування.

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Нагадаємо, 4 грудня, уряд призначив нового голову Інституту нацпам’яті.