Рада проголосувала за визнання «Пласту»



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Доопрацьований закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об’єднань

«За» відповідне рішення проголосували 316 депутатів

Верховна Рада сьогодні, 17 грудня, проголосувала за законопроєкт № 0976 «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України».

«За» відповідне рішення проголосували 316 депутатів.

Під час доопрацювання документу була змінена його назва на більш об’єднуючу «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху», вилучені норми, що суперечать законодавству та порушують принцип рівності громадських організацій.

Доопрацьований закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об’єднань. Питання визнання історичного внеску Пласту відображено у преамбулі.

Так, у статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового та скаутського методів, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об’єднань.

Також документ передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних та місцевих програм стосовно дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об’єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об’єднань (за їх згодою) до реалізації державних та місцевих програм.

Крім того, доопрацьованим проектом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань. При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

Документ передбачає, що центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України та створенню і функціонуванню за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта та виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.

Як повідомлялося, сьогодні на ранковому засіданні Ради депутати отримали від членів національної скаутської організації «Пласт» Віфлеємський вогонь і пішли на перерву.

Також на сьогоднішньому засіданні парламентарі планують обговорити повторно, з пропозиціями президента законопроєкт «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».