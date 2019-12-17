  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Княжицький: ми змогли задля ухвалення закону про «Пласт» об’єднати Раду

    • Розсилка
    <span>Микола Княжицький зазначив, що пластуни є майже в усіх парламентських фракціях і його ідеї та цінності об&rsquo;єднують українців</span> - Княжицький: ми змогли задля ухвалення закону про «Пласт» об’єднати Раду
    Микола Княжицький зазначив, що пластуни є майже в усіх парламентських фракціях і його ідеї та цінності об’єднують українців
    Фото: eurosolidarity.org

    Законопроєкт, який відстоювала команда Петра Порошенка, підтримали всі фракції парламенту

    Верховна Рада України ухвалила закон «Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України». Законопроект, який відстоювала команда Порошенка, підтримали всі фракції парламенту. Про це повідомив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький під час брифінгу, йдеться на сайті політсили.

    «Цей законопроєкт об’єднав сесійну залу і за нього проголосували представники всіх фракцій парламенту. Пласту вдалося об’єднати народних депутатів з різними політичними поглядами Сьогодні Українська держава почала віддавати свій борг Пласту – український скаутській організації, серед засновників якої був син Івана Франка», – зазначив політик.

    Парламентар наголосив, що Пласт має довготривалу історію і займається національно-патріотичним вихованням ще з часів Австро-Угорської імперії.

    «Ця організації визнавалася в Австро-Угорській імперії, в УНР, у часи Скоропадського. Організація, яка об’єднує тисячі дорослих і дітей в Україні, виховуючи справжні цінності. Це організація не партійна та позаконфесійна», – підкреслив Микола Княжицький. 

    Окрім цього, він зазначив, що пластуни є майже в усіх парламентських фракціях і його ідеї та цінності об’єднують українців.

    «Мені дуже приємно, що серед представників майже усіх парламентських фракцій сьогодні є пластуни. Пласт – це справді організація, яка об’єднує», – зауважив народний депутат.  

    Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 17 грудня, проголосувала за законопроєкт № 0976 «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України». За відповідне рішення проголосували 316 депутатів.

    Як повідомлялося, сьогодні на ранковому засіданні Ради депутати отримали від членів національної скаутської організації «Пласт» Віфлеємський вогонь і пішли на перерву.

    Микола Княжицький Верховна Рада Європейська солідарність історія депутат закон УНР держава пластуни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ