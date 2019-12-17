Княжицький: ми змогли задля ухвалення закону про «Пласт» об’єднати Раду



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Микола Княжицький зазначив, що пластуни є майже в усіх парламентських фракціях і його ідеї та цінності об’єднують українців Фото: eurosolidarity.org

Законопроєкт, який відстоювала команда Петра Порошенка, підтримали всі фракції парламенту

Верховна Рада України ухвалила закон «Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України». Законопроект, який відстоювала команда Порошенка, підтримали всі фракції парламенту. Про це повідомив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький під час брифінгу, йдеться на сайті політсили.

«Цей законопроєкт об’єднав сесійну залу і за нього проголосували представники всіх фракцій парламенту. Пласту вдалося об’єднати народних депутатів з різними політичними поглядами Сьогодні Українська держава почала віддавати свій борг Пласту – український скаутській організації, серед засновників якої був син Івана Франка», – зазначив політик.

Парламентар наголосив, що Пласт має довготривалу історію і займається національно-патріотичним вихованням ще з часів Австро-Угорської імперії.

«Ця організації визнавалася в Австро-Угорській імперії, в УНР, у часи Скоропадського. Організація, яка об’єднує тисячі дорослих і дітей в Україні, виховуючи справжні цінності. Це організація не партійна та позаконфесійна», – підкреслив Микола Княжицький.

Окрім цього, він зазначив, що пластуни є майже в усіх парламентських фракціях і його ідеї та цінності об’єднують українців.

«Мені дуже приємно, що серед представників майже усіх парламентських фракцій сьогодні є пластуни. Пласт – це справді організація, яка об’єднує», – зауважив народний депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 17 грудня, проголосувала за законопроєкт № 0976 «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України». За відповідне рішення проголосували 316 депутатів.

Як повідомлялося, сьогодні на ранковому засіданні Ради депутати отримали від членів національної скаутської організації «Пласт» Віфлеємський вогонь і пішли на перерву.