Єдина «свободівка» у парламенті розказала, яку настанову їй дав Тягнибок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Савчук запевняє, що під час парламентських виборів «об’єднатися саме тим людям, які несли національну ідею в програмах своїх партій» було правильним рішенням

«Де зараз, наприклад, «Самопоміч» чи «Народний Фронт»? А «Свобода» вона ж є, вона присутня», - втішена Оксана Савчук

Оксана Савчук, єдиний народний депутат від партії «Свобода» у парламенті 9-го скликання, вважає, що у парламенті вона відстоює ідеали та цінності всіх націоналістів України.

Як зазначила в інтерв’ю «Главкому» депутатка, після перемоги на виборах Олег Тягнибок «сказав, що вона повинна завжди пам’ятати, що не сама, що за її плечима є велике коло людей, які завжди будуть з нею».

Попри те, що націоналісти на чолі зі «Свободою» на останніх парламентських виборах набрали трохи більше двох відсотків, Савчук запевняє, що «об’єднатися саме тим людям, які несли національну ідею в програмах своїх партій» було правильним рішенням.

«Не дивлячись на результат, «Свобода» продовжує звучати. В минулому парламенті були великі партії, про які зараз взагалі перестали говорити. Де зараз, наприклад, «Самопоміч» чи «Народний Фронт»? А Свобода все ж є, вона присутня в політичному полі», - втішена депутатка.

Нагадаємо, на останніх парламентських виборах, що пройшли 21 липня 2019 року Всеукраїнське Об’єднання «Свобода», куди увійшли представники партій «Національний корпус», «Правий сектор», «Конгрес українських націоналістів», ГО «Організація українських націоналістів», руху «Дія» та УДА (керівник Дмитро Ярош), отримало 2,15% голосів. Партія не подолала 5% бар'єр, але має право на державне фінансування статутної діяльності. Натомість серед кандидатів-націоналістів в одномандатних округах перемогу здобула Оксана Савчук в ТВО №83 (Івано-Франківськ).

Читайте більше: