У «Свободі» пояснили свою поразку на виборах. У всьому винен Порошенко



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Оксана Савчук вважає, що націоналістами на останніх виборах прагнули стати всі – «навіть ті, хто по суті раніше ніколи не були націоналістами»

«Порошенко і його партія фактично одягнули маску націоналізму», - вважає єдина представниця «Свободи» у парламенті

Оксана Савчук, єдиний народний депутат від партії «Свобода» у парламенті 9-го скликання, вважає, що під час останніх президентських і парламентських виборів відбулося спотворення образу націоналістів. Таку думку Савчук висловила в інтерв’ю «Главкому».

За словами Савчук, націоналістами на останніх виборах прагнули стати всі – «навіть ті, хто по суті раніше ніколи не були націоналістами».

«Коли прийшов до влади Петро Порошенко, то в нього спочатку не було такого пориву до націоналізму, який ми побачили вже на цих виборах. Його партія «Європейська солідарність» навіть почала втілювати гасла і виборчу програму «Свободи». Нам це, звичайно, приємно, але ми про це говоримо вже багато років», - зауважила «свободівка».

Депутатка наголосила, що Порошенко і його партія «фактично одягнули маску націоналізму». «І коли люди подивилися цей продукт у шоу на телебаченні, то в них трохи деформувалось уявлення про те, хто ж такі справжні націоналісти. Тому ми й отримали такий результат на виборах», - пояснила Савченко.

Нагадаємо, на останніх парламентських виборах, що пройшли 21 липня 2019 року Всеукраїнське об’єднання «Свобода», куди увійшли представники партій «Національний корпус», «Правий сектор», «Конгрес українських націоналістів», ГО «Організація українських націоналістів», руху «Дія» та УДА (керівник Дмитро Ярош), отримало 2,15% голосів. Партія не подолала 5% бар'єр, але має право на державне фінансування статутної діяльності. Натомість серед кандидатів-націоналістів в одномандатних округах перемогу здобула Оксана Савчук в ТВО №83 (Івано-Франківськ).

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