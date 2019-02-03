Єдність українського народу стає реальністю – представник Вселенського патріарха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополит Еммануїл: Сьогодні радіють душі тих отців, які віддали життя за здійснення тут внутрішньоадміністративної незалежності

Митрополит Гальський Еммануїл відзначив, що Україна отримала розв’язання «церковного питання, яке вже давно гостро стояло»

Сьогодні, у день поставлення на престол предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія, єдність українського народу стає реальністю.

Про це під час церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ у Софії Київській заявив представник Вселенського Патріарха митрополит Гальський Еммануїл.

«Сьогодні ви інтронізуєтесь як перший предстоятель нової Православної церкви України. Сьогодні радіють душі тих отців, які віддали життя своє у сповіданні та за здійснення тут внутрішньоадміністративної незалежності. Сьогодні єдність українського народу стає реальністю і благословенням за благодіяння всеправославної віри Матері-Церкви Константинополя», - сказав митрополит Гальський Еммануїл.

Він зазначив, що Україна отримала розв’язання «церковного питання, яке вже давно гостро стояло».

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

Джерело: Укрінформ