  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Єдність українського народу стає реальністю – представник Вселенського патріарха

    • Розсилка
    Митрополит Еммануїл: Сьогодні радіють душі тих отців, які віддали життя за здійснення тут внутрішньоадміністративної незалежності - Єдність українського народу стає реальністю – представник Вселенського патріарха
    Митрополит Еммануїл: Сьогодні радіють душі тих отців, які віддали життя за здійснення тут внутрішньоадміністративної незалежності

    Митрополит Гальський Еммануїл відзначив, що Україна отримала розв’язання «церковного питання, яке вже давно гостро стояло»

    Сьогодні, у день поставлення на престол предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія, єдність українського народу стає реальністю.

    Про це під час церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ у Софії Київській заявив представник Вселенського Патріарха митрополит Гальський Еммануїл.

    «Сьогодні ви інтронізуєтесь як перший предстоятель нової Православної церкви України. Сьогодні радіють душі тих отців, які віддали життя своє у сповіданні та за здійснення тут внутрішньоадміністративної незалежності. Сьогодні єдність українського народу стає реальністю і благословенням за благодіяння всеправославної віри Матері-Церкви Константинополя», - сказав митрополит Гальський Еммануїл.

    Він зазначив, що Україна отримала розв’язання «церковного питання, яке вже давно гостро стояло».

    Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Українська православна церква Україна Вселенський патріарх Варфоломій томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ