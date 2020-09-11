Єрмак прибув до Берліну на зустріч радників «нормандської четвірки»



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Єрмак вважає, що настав час конкретних дій та конкретних кроків

Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів «нормандської четвірки» в Парижі, – керівник Офісу президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у складі української делегації в п’ятницю, 11 вересня, прибув до Берліна на зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Про це повідомляє пресслужба Президента.

За словами Єрмака, українська сторона вкотре засвідчує величезне прагнення народу України до встановлення миру на нашій землі.

«Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів «нормандської четвірки» в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції», – сказав керівник Офісу президента.

Єрмак вважає, що настав час конкретних дій та конкретних кроків.

«Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату», – наголосив він.

Українську делегацію очолює віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як повідомлялося раніше, Єрмак в ролі радника президента з політичних питань поїде у Париж для того, щоб підготувати майбутню зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії у Берліні

Раніше голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки». Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

У середині серпня народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.

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