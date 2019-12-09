Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч «нормандської четвірки»



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В рамках нормандських переговорів може відбутися особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна

О 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу

Сьогодні, 9 грудня в Парижі запланована зустріч лідерів країн «нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини).

Зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Основною метою саміту має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з «формулою Штайнмаєра», обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.

В рамках нормандських переговорів може відбутися особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Згідно з графіком, який напередодні поширили ЗМІ у мережі, очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу.

Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у «нормандському форматі» президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05.

Очікується, що пізніше, Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.

Вже безпосередньо о 16:00 почнеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату».

Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

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