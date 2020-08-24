Голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки»



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Якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні - Маас

Маас заявив, що зустріч може відбутися лише після реалізації домовленостей у Парижі минулого року

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас стверджує, що для зустрічі у вересні голів зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» необхідно реалізувати рішення, досягнуті на нормандській зустрічі в Парижі. Про це Маас сказав під час спільної пресконференції з головою українського МЗС під час візиту до Києва.

«Для того, щоб ми зустрілися в нормандської форматі у вересні на рівні міністрів закордонних справ, нам треба говорити, яким чином реалізуються рішення, досягнуті в Парижі. Це стосується і перемир'я, і облаштування додаткових пунктів переходів. Ми домовилися щодо багатьох проектах, які необхідно реалізовувати. Є також ряд економічних і соціальних тем», - сказав Маас.

Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

«Ці речі повинні обговорюватися в нормандському форматі», - зазначив Маас.

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності. У рамках робочого візиту міністр закордонних справ ФРН проведе зустріч з українським головою МЗС Дмитром Кулебою. Під час зустрічі Кулеба та Маас обговорять питання взаємодії України та Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії Росії.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.