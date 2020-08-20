Переговори у Мінську. Депутатка вимагає від Зеленського документи, оприлюднені «Главкомом»



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Володимир Зеленський має пояснити, що відбувається в переговорному процесі з РФ щодо українського Донбасу

Климпуш-Цинцадзе попереджає, що виконання бодай одного пункту із вказаних вимог стане початком знищення суверенітету України

Народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Депутатка також хоче знати чи погодився голова української делегації Леонід Кравчук звернутися до парламенту, аби він підтримав запропоновані росіянами умови.

«Відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях. Крім того, нав’язані Росією умови, на які ніби-то погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО так званого «особливого статусу» на постійній основі, подальше відведення української армії в тил та запровадження так званого «прямого діалогу» між українською владою та керованими з Москви терористами», - написала депутатка.

Климпуш-Цинцадзе попереджає, що виконання бодай одного пункту із вказаних вимог стане початком знищення суверенітету України.

«Особливо цинічним виглядає процес здачі українського суверенітету у дні, коли Україна відзначає 29 річницю української незалежності. Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію діючого президента Зеленського», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін фактично виправдовує окупацію Криму Росією.

«Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже, чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот» - сказав Фокін.

Раніше Зеленський пояснив, що перший президент України Леонід Кравчук «потужна і мудра людина», має авторитет, тому він і призначив його головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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