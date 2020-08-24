На зустріч радників «нормандської четвірки» поїде Єрмак



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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Єрмак в ролі радника президента з політичних питань поїде у Париж для того, щоб підготувати майбутню зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії у Берліні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів «нормандської четвірки». Зараз Єрмак готується до поїздки в Париж.

Про це розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Кравчука, Єрмак в ролі радника президента з політичних питань поїде у Париж для того, щоб підготувати майбутню зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії у Берліні.

«Я думаю, що ті кроки, які ми зробили за останній час, щодо розв'язання питань «дороги до миру». Я думаю, що це непоганий такий доробок і важливе досягнення для Єрмака, який може приїхати у Париж і сказати, що Україна робить все для миру», - заявив він.

Раніше голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки». Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

Минулого тижня народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.