Європейська мовна спілка закликала український уряд профінансувати UA:Перший



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У Спілці нагадали, що стабільний державний суспільний мовник є стратегічною метою України

Європейська мовна спілка закликала український уряд забезпечити належне фінансування Національної суспільної телерадіокоманії України (UA:Перший).

Про це йдеться в заяві європейської спілки.

«Європейська телерадіомовна спілка дуже стурбована недофінансуванням суспільного телеканалу. Спілка закликає український уряд забезпечити належне, справедливе та незалежне фінансування UA:Перший відповідно до законодавства та європейських стандартів», — заявив генеральний директор Європейської спілки Ноель Керран.

Він додав, що різке зниження рівня фінансування суспільного мовлення в Україні може підірвати процес реформи державного мовлення.

У Спілці нагадали, що стабільний державний суспільний мовник є стратегічною метою України, крім того, надійне та незалежне мовлення є «найважливішим інструментом боротьби з корупцією, уособлює верховенство права та є важливим кроком на шляху до європейської інтеграції України».

Зазначимо, що, згідно з законом, Суспільний мовник має отримувати 0,2% ВВП країни. У 2018 році ця цифра мала б скласти близько 1,5 мільярди гривень, але Верховна Рада виділила 776 мільйонів гривень.

Суспільне мовлення в Україні має понад 20 філій по всій території України.

Напередодні повідомлялося, що в Україні вимкнули телеканал UA:Перший. Раніше керівник НСТУ повідомляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває у критичному стані через недофінансування. За його словами, державний концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення уже надсилав до НСТУ офіційного листа про припинення мовлення через борги.

Аласанія заявив, що в бюджеті на 2019 передбачені кошти на роботу НСТУ, але в 2018 році дофінансування телерадіокомпанії не передбачається.