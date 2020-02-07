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    Думки вголос

    Кремль вже не соромиться призначати росіян на високі посади на окупованому Донбасі

    • Марія Золкіна

      Аналітик фонду «Демократичні ініціативи»

    • Розсилка
    Володимир Пашков - Кремль вже не соромиться призначати росіян на високі посади на окупованому Донбасі
    Володимир Пашков

    Людина із внутрішньої системи Росії куди більше підходить для будь-яких нових планів

    «Зникнення» з політичної арени «ДНР» так званого «прем'єр-міністра» Ананченка, і його тиха заміна на Пашкова – історія красномовна.

    По-перше, Росія, попри фальшиві заяви Пєскова, все ж таки геть перестала «соромитися» ставити відверто російських службовців (ексів в таких випадках не буває) на високі посади в ієрархії псевдореспублік.

    По-друге, така тактика суперечить очікуванням оптимістів реінтеграції, адже за їхньою логікою з керівництва «ДНР-ЛНР» мають поступово поприбирати всіх одіозних постатей. Тут же ми бачимо не тільки неготовність цього робити, але і геть протилежний ефект, адже Пашков не просто російський громадянин.

    Він колишній держслужбовець достатньо високого рівня (зам губернатора), а під час війни з Україною фактично керував двома критично важливими структурами: Внєшеторгсервіс (той самий, що експропріював українські підприємства на окупованій території) і один «благодійний» Фонд, через який заливалася левова частка грошей в бюджети квазіутворень, зокрема «ЛНР».

    По-третє, навряд чи окрема історія, не пов'язана із де-факто заміною Суркова на Козака. Людина із внутрішньої системи Росії куди більше підходить для будь-яких нових планів: від ще більшої інтеграції окупованих територій з Росією – до плану «повернення» їх до складу України на федеративних умовах.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЛНР
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