У Конституції Росії збираються формалізувати статус окупованого Донбасу

Ольга Айвазовська Координатор виборчих і політичних програм Громадянської мережі «ОПОРА»

Ольга Айвазовська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Життя в бульбашках трішки полегшує світосприйняття, але є малооефективним, чи інформативним

Час від часу внутрішні інформприводи виносять нова хвиля заяв про перспективи реінтеграції Донбасу, але не спонукають звертатись до процесів ширшого горизонту планування. Чи будуть вибори на всій території України восени та які модальності їх проведення цікавлять українського читача та дискутанта в більшій пропорції, ніж стратегічні дії РФ. Тактика. А росіяни не лише транзит влади для свого верховного готують, а і для наших територій та громадян на них, які залишаються заручниками.

Конституція сусіда буде включати поняття федеральні території, які не входитимуть до складу суб'єктів федерації. Коментатори, ініціатори та придворні аналітики не приховують, що це закладка під формальний статус ОРДЛО та невизнаних утворень в Молдові й Грузії. А перед цим рубль увійшов до обігу, паспортизація громадян йде повним ходом, як і живий перепис населення на непідконтрольному Україні Донбасі, машини з українськими номерами вже матимуть проблеми з перетином лінії розмежування в той бік...

Правильно, давайте поговоримо про щось цікаве та неймовірно захопливе, наприклад, очевидно безперспективну історію про чесні та демократичні вибори у відповідності до українського законодавства та міжнародних стандартів вже за пів року там.

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