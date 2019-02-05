Кабмін оприлюднив заяву з приводу усунення Супрун



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Команда Уляни Супрун реалізує політику уряду, - Кабмін

Команда Супрун оголосила війну корумпованим схемам у сфері охорони здоров'я, - уряд

Уряд України стурбований тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди Міністерства охорони здоров'я. Про це йдеться в заяві уряду у зв'язку з рішенням суду про відсторонення в. о. голови МОЗ Уляни Супрун, повідомляє «Урядовий портал».

У заяві йдеться, що «з моменту приходу в Міністерство ця команда оголосила війну тим корумпованим схемами, що процвітали в області роками, і це не головна причина того, чому проти Супрун та її команди була розгорнута справжня війна».

У Кабміні відзначають, що «Міністерством охорони здоров'я, за підтримки уряду України, розпочало впровадження в галузі змін, що потрібні були вже давно».

«Саме цією командою реалізується політика уряду, спрямована на впровадження програми доступних ліків, подолання корупційних схем у закупівлі ліків, реформування первинної ланки, підвищення рівня оплати праці лікарів, впровадження нових вимог до якості підготовки медичних кадрів, розгортання мережі кардіоцентрів», - йдеться в заяві.

Проте «сьогодні всі ці зусилля ставляться під сумнів і робиться все для того, щоб повернути в галузь ті підходи, що і стали причинами нинішніх проблем».

Члени уряду «вкрай стурбовані сьогоднішнім рішенням Окружного адміністративного суду Києва про усунення Уляни Супрун від виконання обов'язків. Це рішення буде оскаржено в установленому законом порядку».

Як повідомлялося, в Окружному суді Києва заявили, що Супрун мала виконувати обов'язки голови МОЗ лише протягом місяця.