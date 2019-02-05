Супрун мала виконувати обов'язки голови МОЗ лише протягом місяця — суд



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Супрун наразі виконує обов'язки заступника міністра

Однією з причин відсторонення Супрун є те, що вона досі лишається громадянкою США, - суд

Суд виніс ухвалу про забезпечення позову і заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра МОЗ, зокрема, й через те, що вона є громадянкою США. Про це повідомляють в Окружному адміністративному суді Києва.

Як зазначається, Окружний адміністративний суд міста Київ розглянув заяву про забезпечення адміністративного позову, подану Ігорем Мосійчуком. Ухвалою суду від 5 лютого 2019 року таку заяву було задоволено частково.

Зокрема, судом ухвалено – заборонити першому заступнику міністра охорони здоров’я України Супрун Уляні Надії вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України. «Водночас відповідачу не було заборонено здійснювати повноваження, що були делеговані йому як заступнику міністра», - йдеться у повідомленні.

Пояснюється, що Супрун мала виконувати обов'язки очільниці МОЗ лише протягом місяця.

«Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидної протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником міністра МОЗ повноважень такого міністра у строк, що перевищує один місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями (27 липня 2016 року). Судом було встановлено, що поза межами такого строку перший заступник міністра охорони здоров’я України може виконувати виключно ті повноваження міністра охорони здоров'я України, що були йому надані за дорученням такого міністра. Водночас, станом на час прийняття рішення про забезпечення адміністративного позову, докази прийняття такого розпорядчого документа відсутні», - зазначено у повідомленні.

Також підкреслюється, що однією з причин такого рішення суду є те, що Супрун досі лишається громадянкою США.

«Суд також врахував доводи позивача про те, що у 2015 році Супрун Уляна Надія отримала громадянство України і, водночас, досі перебуває у іноземному громадянстві (громадянство США), в той час, як відповідно до Закону України «Про громадянство України» в Україні існує єдине громадянство», - наголосили в Окружному адмінсуді.

Як повідомлялося, МОЗ проводить консультації з юристами щодо позбавлення Окружним адмінсудом Києва в.о.міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун повноважень очільниці відомства.

Раніше у вівторок лідер Радикальної партії Олег Ляшко написав у Facebook, що за позовом народного депутата з його політсили Ігоря Мосійчука суд заборонив Супрун виконувати обов’язки глави Міністерства охорони здоров’я України.

Супрун повідомляла, що Окружний адміністративний суд Києва 15 лютого 2019 року розглядатиме позов народного депутата Ігоря Мосійчука щодо відсутності у неї повноважень щодо виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

Як повідомлялося, 1 лютого до Окружного адміністративного суду міста Київ надійшов позов від народного депутата Ігоря Мосійчука до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо підписання розпорядження про тимчасове покладання на Супрун виконання обов’язків міністра охорони здоров’я. Позивач оскаржує призначення Супрун рішенням КМУ, а також невнесення на розгляд Верховної Ради подання про призначення міністра охорони здоров’я. Мосійчук просить суд зобов’язати Гройсмана внести відповідне подання до парламенту.