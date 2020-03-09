Уряд затвердив новий план боротьби з коронавірусом



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Фото: Укрінформ

Прем'єр доручив міністрам здійснити низку заходів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий план профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Його затвердили за підсумками засідання антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу, пише «Урядовий портал».

Так, керівники відповідних відомств мають переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби й до 11 березня визначити обсяг коштів, необхідний для поповнення держрезерву.

Міністерству охорони здоров’я наказали розробити комунікаційний план із визначення алгоритмів дій у разі виникнення нових випадків коронавірусу, і довести його до відома місцевих органів влади. Також МОЗ має відпрацювати питання створення мережі центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Окрім того, до 11 березня МОЗ та Мінфін мають подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Також прем’єр доручив подати інформацію про українських виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту. А керівник Антимонопольного комітету України повинен забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

Медпрацівники або/та працівники Держприкордонслужби і надалі мають оглядати всіх, хто прибувають в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Нагадаємо, що співробітник штаб-квартири НАТО в Брюсселі захворів на коронавірус COVID-19. У зв’язку з цим він та низка його колег перейшли на дистанційний режим роботи.