Прем’єр розповів, чи звільнятиме керівництво митниці через невиконання бюджету



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Денис Шмигаль пояснив, що для того, щоб приймати кадрові рішення, треба мати грунтовні підстави

Наразі уряд досліджує причини невиконання бюджету митницею за перші два місяці нового року

Кабінет міністрів України не буде приймати жодних кадрових рішень щодо керівництва Державної митної служби до визначення причин невиконання держбюджету.

Про це у п’ятницю ввечері заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, наразі уряд досліджує причини невиконання бюджету митницею за перші два місяці нового року та шукає джерела для його виконання у першому кварталі.

«Це першочергове завдання», - пояснив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що після проведення аудиту Кабінет міністрів надасть всю необхідну інформацію про причини невиконання бюджету і визначить подальшу долю керівництва митниці.

«Для того, щоб приймати кадрові рішення, треба мати грунтовні підстави. Треба визначити, яка причина (невиконання бюджету - ред.), і тоді можна приймати обгрунтовані кадрові рішення», - резюмував прем’єр.

Напередодні голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що готовий піти з посади, якщо новий уряд не буде поділяти його бачення реформ на митниці.

Нагадаємо, прем’єр скликає велику нараду щодо митниці.

Як повідомлялося, НАБУ порушило справу проти Нефьодова. Раніше «Главком» повідомляв, що Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, де фігурує голова державної митної служби Максим Нефьодов.

Також Шмигаль розповів, як підбирають міністрів на вакантні посади. Урядовець зазначив, що в Кабміні готові витратити зайвий тиждень на підбір міністрів на вакантні місця, щоб знайти якісних кандидатів.

4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.