На Львівщині за добу – 171 випадок Covid-19



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За добу на Львівщині коронавірус підтвердили у 171 людини

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 3398 осіб

На Львівщині підтверджено 3398 випадків інфікування коронавірусом, з них 107 — летальні, 661 пацієнт одужав. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 540 ПЛР-тестів, з яких 171 — позитивний. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Загалом за вчора лабораторні центри зробили 540 ПЛР-досліджень, з яких 171 — позитивний. Серед них зі Львова позитивних — 55 осіб. Серед нових проб ПЛР-тестів — 456, з яких 120 — позитивні. Вчора в роботу взяли 502 проби», — йдеться у повідомленні.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5563 особи, госпіталізовані — 917, на амбулаторному лікуванні — 4646 осіб, виписані — 732 особи. Зараз у лікарні перебуває 185 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апараті штучної вентиляції легень — 2 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758). Зафіксовано 23 летальних випадки (вчора 31). При цьому одужали 504 пацієнти (вчора 415). Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.