Керівниця податкової, яка прославилася списком бажань, написала заяву на звільнення
Оксана Датій просить звільнити її із займаної посади за власним бажанням
Виконувачка обов’язків голови податкової служби Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення. Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна.
Посадовиця просить звільнити її із займаної посади за власним бажанням.
Під час обшуків у Оксани Датій знайшли її список заповітних мрій. Чиновниця мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.
Як повідомлялося, 1 лютого Державне бюро розслідувань проводило обшуки у керівництва столичної податкової.
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