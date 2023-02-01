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ДБР проводить обшуки у столичній податковій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР проводить обшуки у столичній податковій
Обшуки проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м.Києві
фото ілюстративне

Слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету

Сьогодні, 1 лютого, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

Слідчі дії зокрема проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м.Києві. 

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

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Теги: ДБР розслідування Українська правда

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