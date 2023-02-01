ДБР проводить обшуки у столичній податковій

Обшуки проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м.Києві

Слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету

Сьогодні, 1 лютого, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

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Слідчі дії зокрема проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м.Києві.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів.

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Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.