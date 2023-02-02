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Марафон бажань: соцмережі відреагували на список чиновниці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Марафон бажань: соцмережі відреагували на список чиновниці
Українці запустили флешмоб зі своїми мріями
фото: Главком

Очільниця київської податкової Датій мріяла про дорогу шубу, годинник та $1 млн

Під час обшуків в.о. начальника податкової служби Києва Оксани Датій знайшли її список заповітних мрій, яким поділилися правоохоронці та ЗМІ. Чиновниця мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

У 2021 році Датій хотіла стати заступницею голови податкової служби столиці та заробити 1 мільйон доларів. Вочевидь, ці мрії здійснились. Проте не самі собою, а завдяки злочинним схемам та фінансовим оборудкам.

Українці запустили свій флешмоб із заповітними мріями на листочку. Фактично у всіх списках, оприлюднених в мережі, першим стоїть єдине бажання – перемога України.

У списках мрій також часто трапляється побажання, аби втрати ворога суттєво виросли. Крім того, мріють, щоб донати на ЗСУ лише збільшувались.

Омбудсмен Дмитро Лубінець побажав повернути з полону якомога більше наших людей. Таке бажання загадали й прикордонники.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає приблизно $1,4 млн. Що навіть більше, ніж мільйон, про який вона лиш могла мріяти у 2021 році. 

За даними Держбюро розслідувань, окрім ймовірних зловживань владою та службовим становищем, спосіб життя підозрюваної ніяк не відповідав рівню її доходів. 

На тлі цього користувачі соцмереж почали іронізувати над непомірною жадібністю українських держслужбовців та їхнім прагненням до блискучої розкоші.

8 фото
На весь екран
Бажання українців
фото: соцмережі

Читайте також: Мільйон, шуба та брендова сумка: про що мріє посадовиця податкової (фотофакт)

 

Теги: корупція корупція в Україні Державна податкова служба

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