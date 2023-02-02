Марафон бажань: соцмережі відреагували на список чиновниці

Очільниця київської податкової Датій мріяла про дорогу шубу, годинник та $1 млн

Під час обшуків в.о. начальника податкової служби Києва Оксани Датій знайшли її список заповітних мрій, яким поділилися правоохоронці та ЗМІ. Чиновниця мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

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У 2021 році Датій хотіла стати заступницею голови податкової служби столиці та заробити 1 мільйон доларів. Вочевидь, ці мрії здійснились. Проте не самі собою, а завдяки злочинним схемам та фінансовим оборудкам.

Українці запустили свій флешмоб із заповітними мріями на листочку. Фактично у всіх списках, оприлюднених в мережі, першим стоїть єдине бажання – перемога України.

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Не думали ділитися публічно...



Але зарплата в мільйон доларів, соболина шуба та плани на відпочинок в списку бажань в.о. голови податкової Києва, який знайшли сьогодні під час обшуків, підштовхнули нас зробити це. Не маємо що приховувати, на відміну від пані Оксани Датій. pic.twitter.com/DbD6WhC9RZ — Автомайдан (@Auto_Maidan) February 1, 2023

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У списках мрій також часто трапляється побажання, аби втрати ворога суттєво виросли. Крім того, мріють, щоб донати на ЗСУ лише збільшувались.

😎 Провели в себе обшуки і знайшли у шухляді віш-ліст.



Звісно, все не так амбітно, як у в.о. голови податкової служби м. Києва Оксани Датій, але думаємо, збудеться.



Кажуть, підтримка на патреоні виконує бажання здорового українця. Тож будемо вдячні😇https://t.co/aq3kBkiss6 pic.twitter.com/M7ZVnJCz7x — Bihus.Info (@bihusinfo) February 1, 2023

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Омбудсмен Дмитро Лубінець побажав повернути з полону якомога більше наших людей. Таке бажання загадали й прикордонники.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає приблизно $1,4 млн. Що навіть більше, ніж мільйон, про який вона лиш могла мріяти у 2021 році.

За даними Держбюро розслідувань, окрім ймовірних зловживань владою та службовим становищем, спосіб життя підозрюваної ніяк не відповідав рівню її доходів.

На тлі цього користувачі соцмереж почали іронізувати над непомірною жадібністю українських держслужбовців та їхнім прагненням до блискучої розкоші.

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Бажання українців фото: соцмережі

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з'їздити з коханою дівчиною у Лондон та Мальдіви і щоб вона заробила $1 млн — 🇺🇦A (@thunderjacke) February 1, 2023

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