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ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках
фото: ДБР

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн

Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках.  Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Зловживаючи владою та службовим становищем, виконуюча обов’язки начальника київської податкової вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Зокрема, виконуюча обов’язки начальника київської податкової є Головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.  Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки», – йдеться в повідомленні.

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За даними ДБР, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.  «В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.  Посадовці податкової «не помічають» цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх «послуг», – додали у Бюро.

Оперативники ДБР також досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно $200 тис. дві автівки вартістю приблизно $150 тис.

«При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно $100 тис. записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше $8 тис. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США», – розповіли у ДБР.

У межах розслідування кримінального щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено $158 тис., 530 тис. грн та 2,2 тис. євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 лютого, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової.

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Теги: ДБР жінка будинок розслідування гроші

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