Мільйон, шуба та брендова сумка: про що мріє посадовиця податкової (фотофакт)

У 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці

Під час обшуку у Датій виявили кілька списків бажань за 2018 та 2021 роки

Під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Датій Оксани слідчі Державного бюро розслідувань виявили список бажань, серед яких заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

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1 лютого співробіники ДБР проводять обшук у керівництва столичної податкової. Зокрема, у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій.

Як зазначає видання, під час обшуку у жінки виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року.

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Так, у 2018 Датій мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще бажала відвідати з чоловіком Лондон та Мальдіви та заробити $1 млн.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 лютого, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової.