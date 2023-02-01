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Мільйон, шуба та брендова сумка: про що мріє посадовиця податкової (фотофакт)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мільйон, шуба та брендова сумка: про що мріє посадовиця податкової (фотофакт)
У 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці
фото з відкритих джерел

Під час обшуку у Датій виявили кілька списків бажань за 2018 та 2021 роки

Під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Датій Оксани слідчі Державного бюро розслідувань виявили список бажань, серед яких заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

1 лютого співробіники ДБР проводять обшук у керівництва столичної податкової. Зокрема, у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій.

Як зазначає видання, під час обшуку у жінки виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року.

Мільйон, шуба та брендова сумка: про що мріє посадовиця податкової (фотофакт) фото 1

Так, у 2018 Датій мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

Мільйон, шуба та брендова сумка: про що мріє посадовиця податкової (фотофакт) фото 2

А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще бажала відвідати з чоловіком Лондон та Мальдіви та заробити $1 млн.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 лютого, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової.

Теги: митниця обшук Українська правда ДБР Лондон день народження подарунок

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